DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf gut behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den Bund-Future geht es am Montag im Verlauf um ein paar Ticks nach oben. Der September-Kontrakt steigt um 5 Ticks auf 134,14 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 134,38 Prozent und das -tief bei 134,11 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 17.601 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt einen Tick auf 116,07 Prozent.

Abseits der Politik in Moskau und des Ukraine-Krieges steht für die Marktstrategen der DZ Bank diese Woche die in Sintra stattfindende EZB-Konferenz im Mittelpunkt. Die wachsenden Konjunktursorgen haben auch den EZB-Rat erreicht und eine Diskussion um die zentrale Frage entfacht: Inflation oder Rezession - welches Übel ist das Größere? Die EZB-Falken verweisen auf die langfristigen Gefahren einer Lohn-Preis-Spirale und plädierten trotz Konjunkturrisiken für weitere Leitzinsanhebungen. Die EZB-Tauben gewichten hingegen die negativen konjunkturellen Folgen weiterer Leitzinsanhebungen deutlich höher, auch weil die Gefahr einer manifestierten Lohn-Preis-Spirale in Südeuropa bislang weniger groß sei als hierzulande. Somit lasse sich die Frage nach dem Übel "Inflation versus Rezession" je nach Land auch unterschiedlich beantworten, heißt es.

June 26, 2023 02:44 ET (06:44 GMT)

