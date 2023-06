Bonn - Die Bundesnetzagentur will den Ausbau von Stromtrassen in den kommenden Jahren deutlich beschleunigen. Bis Ende 2024 werde man 2.800 Kilometer und ein Jahr später 4.400 Kilometer Hochspannungsleitungen genehmigen, teilte die Bundesbehörde am Montag mit.



Bisher seien es 440 Kilometer, sagte Netzagentur-Chef Klaus Müller. "Wir kommen gut voran und nutzen alle Möglichkeiten, die Verfahren zu beschleunigen", so Müller. Er erwarte ab nächstem Jahr die Erteilung von Baugenehmigungen "in großem Umfang". Beim Ausbau der Stromtrassen ist die Bundesnetzagentur für die Projekte zuständig, die mehrere Bundesländer verlaufen.



Kleinere Strecken liegen im Verantwortungsbereich der Länder. Der Ausbau von Stromautobahnen kommt in Deutschland bisher nur langsam voran, auch weil es vor Ort regelmäßig zu Widerstand inklusive Klageandrohungen kommt.

