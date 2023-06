Villach (ots) -Juni 2023: Kitzbühel Tourismus ist mit seinen beiden Dörfern Aurach und Jochberg ab sofort ein Teil der größten Wanderangebotsgruppe im deutschsprachigen Raum. Die legendärste Sportstadt der Alpen hat in den letzten Jahren einen starken Fokus auf das Wandern gelegt und setzt in der Kommunikation seines Wanderangebots nun auf die Expert:innen von Österreichs Wanderdörfer.Kitzbühel - Das bedeutet vor allem Wintersport, rote Gams und heldenhafte Abfahrtsrennen am Hahnenkamm inklusive glänzender Feierlichkeiten mit allem was dazugehört. Wer hingegen Kitzbühel im Sommer besucht, wird von der traumhaften Natur, der Ruhe und dem großartigen Wanderangebot begeistert sein.Wandern durch Wertewandel auf dem Vormarsch"Wir sehen gerade einen großen Wertewandel. Wanderbekleidung ist salonfähig, das Publikum wird jünger und im Endeffekt wollen alle dasselbe: unberührte Natur erfahren und erleben", erklärt Dr. Viktoria Veider-Walser, Geschäftsführerin von Kitzbühel Tourismus im Interview. Teilweise ist dieser Wertewandel, der die Menschen zur Natur und in die Berge führt, laut Veider-Walser auf die vielen großen gesamtgesellschaftlichen Themen, die vielfach inneren Stress erzeugen, zurückzuführen. Egal ob es jetzt die Pandemie ist oder der Krieg in der Ukraine. "Diese Dinge lassen niemanden kalt. Da ist es besonders wichtig, immer wieder hinauszukommen und Ruhe in der Natur zu finden", führt Veider-Walser aus.Ihr Kollege und Projektleiter für das Thema Wandern, Bernd Brandstätter meint dazu: "Durch die Magie des Gehens merken wir, was wirklich Priorität hat. Im Strudel des Alltags verlieren wir oft den Blick für die Dinge, die wirklich wichtig sind. Und das Gehen hilft, hier die Aufmerksamkeit wieder zu fokussieren. Ich glaube, wer wandert, kommt besser mit sich selbst und seinem Umfeld aus.""Wandern wirkt. Das wissen wir nicht nur aus der persönlichen Erfahrung, sondern auch aus zahlreichen Studien. Dass mit Kitzbühel Tourismus jetzt eine Region mit internationaler Strahlkraft Teil von Österreichs Wanderdörfern wird, unterstreicht die Relevanz der Themen Wandern und Natur für den heimischen Tourismus noch einmal", erklärt der Geschäftsführer von Österreichs Wanderdörfer, Ulrich Andres.Höchstwertiges WanderangebotAuch deshalb ist Wandern eines der Hauptbewegungsthemen im Kitzbüheler Bergsommer und in den letzten Jahren wurde im Revier der roten Gams viel in das Thema investiert. Denn Kitzbühel steht international für höchste Qualität, die von den Gästen erwartet wird. "Wir müssen ständig an uns arbeiten und uns weiterentwickeln", erzählt Viktoria Veider-Walser.Brandstätter ergänzt, dass das Team stets wissen will, was der Standard ist, damit man diesen übertreffen könne. In puncto Qualität war hier die beste Möglichkeit zur Weiterentwicklung des Wanderangebots die Zertifizierung durch das Europäische Wandergütesiegel, das dem Umfeld von Österreichs Wanderdörfer entstammt.In einem Wegenetz von 1.000 Kilometern bietet die Region Kitzbühel mittlerweile die gesamte Bandbreite des Wanderns an.Angefangen von einsteigerfreundlichen "Höhenlinienwanderungen" mit Aufstiegshilfe durch die Bergbahn, bis hin zu anspruchsvollen Wanderungen und fordernden alpinen Touren mit den Kitzbüheler Bergführer:innen finden sich unzählige Traumtouren. Dabei gibt es in der Region ganze Zonen, die sich "dem Wandern in seiner reinsten Form widmen", wie Veider-Walser erklärt. Die Gäste erreichen diese Bereiche am Berg mittels Leitsystem, das ihnen besonders erdende Naturerlebnisse abseits der Lifte ermöglicht.Teil des größten Inspirationsportals"Bei uns gilt immer: zuerst das Produkt und dann die Kommunikation. Das heißt, erst wenn wir mit der Qualität eines Produkts oder Angebots zufrieden sind, gehen wir damit in die Kommunikation", erzählt Dr. Veider-Walser."Jetzt sind wir zertifiziert mit dem Europäischen Wandergütesiegel, bieten ein 1000 Kilometer langes Wanderwegenetz für jedes Erfahrungs- und Fitness-Level und sind bereit für den nächsten Schritt, der uns zum Verein Österreichs Wanderdörfer geführt hat", erklärt Bernd Brandstätter die Entscheidung, Jochberg und Aurach in der Wanderangebotsgruppe zu präsentieren. "Wir haben uns für die zwei Dörfer entschieden, weil sie mit ihrer wunderschönen, ursprünglichen Natur perfekt zu Österreichs Wanderdörfer passen", so Brandstätter.Auch Wanderdörfer Geschäftsführer Ulrich Andres freut sich über die beiden Neuzugänge im Verein: "Aurach und Jochberg sind Wanderdörfer, wie sie im Buche stehen - jeweils mit einem heimeligen Dorfkern mit hohem Wohlfühlfaktor und natürlich einer traumhaften Natur."Gut aufgehoben im VereinMit den beiden neuen Wanderdörfer umfasst das Inspirationsportal über 40 traumhafte Wandergebiete unter denen alle Outdoor-Fans ihre perfekten Destinationen finden können. Dabei geht es Kitzbühel Tourismus aber nicht um bloße Vermarktung seiner beiden Dörfer, wie Brandstätter berichtet: "Wir merken, dass die Mitgliedschaft im Verein die einzelnen Dörfer zusammenschweißt und das Wir-Gefühl stärkt."Viktoria Veider-Walser zeigt sich ebenfalls sehr zufrieden mit der neuen Kooperation: "Mit Österreichs Wanderdörfer haben wir einen Partner, wo wir wissen, dass wirklich gearbeitet wird und die Qualität stimmt. Hier fühlen wir uns gut betreut."Auch der Verein und sein Geschäftsführer freuen sich über die neuen Vereinsmitglieder: "Es ist immer schön, wenn die Wanderdörfer-Familie wächst und wir unseren Wanderern neue herausragende Destinationen und hochqualitative Wege präsentieren dürfen."