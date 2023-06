Ritterschlag für die bisherige Arbeit: Glencore steigt ein

Anzeige / Werbung

Der internationale Rohstoffhändler Glencore übernimmt 9,99 Prozent aller Aktien von Stillwater Critical Minerals Corp. (TSX-V: PGE, FSE: 5D32) und wird damit zu einem strategischen Investor. Abgewickelt wird die Beteiligung über die 100%ige Glencor-Tochter Glencor Canada Corporation. Der Einstieg erfolgt zu einem Preis von 0,25 Kanadische Dollar (CAD) und spült dem Unternehmen 4,94 Millionen CAD an frischen Betriebsmitteln in die Kasse.

Der internationale Rohstoffhändler Glencore übernimmt 9,99 Prozent aller Aktien von Stillwater Critical Minerals Corp. (TSX-V: PGE, FSE: 5D32) und wird damit zu einem strategischen Investor. Abgewickelt wird die Beteiligung über die 100%ige Glencor-Tochter Glencor Canada Corporation. Der Einstieg erfolgt zu einem Preis von 0,25 Kanadische Dollar (CAD) und spült dem Unternehmen 4,94 Millionen CAD an frischen Betriebsmitteln in die Kasse.

Die Beteiligung an Stillwater Critical Minerals und seinem Vorzeigeprojekt Stillwater West wird Glencore im Rahmen einer Privatplatzierung vollziehen. Diese ist nicht vermittelt und stellt dem Unternehmen frisches Betriebskapital für die Entwicklung von Stillwater West zur Verfügung.



Der Einstieg eines großen, strategischen Investors ist für jedes Explorationsunternehmen eine Art Ritterschlag. Für Stillwater Critical Minerals fällt er nochmals bedeutender aus, weil nicht nur irgendein mehr oder weniger großes Unternehmen der Bergbaubranche diesen Einstieg vollzieht, sondern einer der fünf größten Rohstoffhändler und Rohstoffproduzenten der Welt.

Für Stillwater Critical Minerals bezahlt Glencore einen deutlichen Aufschlag

Erwerben wird Glencore die neuen Stillwater-Critical-Minerals-Aktien zu einem Preis von 0,25 CAD. Gegenüber dem aktuellen Aktienkurs, der in der ersten Wochenhälfte noch zwischen 0,17 und 0,18 CAD schwankte, ist dies ein kräftiger Aufschlag. Er zeigt den Anlegern, dass das Unternehmen weitaus mehr wert ist als die Anleger in den letzten Wochen für Stillwater Critical Minerals auf den Tisch zu legen bereit waren.



Nicht verwundern kann daher, dass der Kurs der Stillwater-Critical-Minerals-Aktie am Freitag aus dem Stand um mehr als 33 Prozent auf 0,22 CAD emporschnellte. Doch selbst zu diesem Preis konnten Privatanleger am Freitag immer noch günstiger in Stillwater Critical Minerals einsteigen als es Glencore möglich war.



Dieses Faktum verdient Beachtung, denn normalerweise gelingt es den großen Playern der Branche, ihren Einstieg zu einem etwas günstigeren Preis als dem aktuellen Kurs zu vollziehen. Ohne allzu sehr über die exakten Motive von Glencore spekulieren zu wollen, lässt sich damit zumindest sagen, dass es den Schweizern besonders wichtig war, ihren Einstieg zu vollziehen, selbst wenn man dafür die bittere Pille schlucken und einen Preis zahlen musste, der deutlich über dem Durchschnittskurs der Vortage lag.