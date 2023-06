EQS-News: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Kooperation/Produkteinführung

Weltweit erster Fahrradreifen aus gebrauchten Reifen: Pyrum liefert rcB für Schwalbes "Green Marathon"



Weltweit erster Fahrradreifen aus gebrauchten Reifen: Pyrum liefert rcB für Schwalbes "Green Marathon" Erstes Produkt aus dem von Pyrum, der Ralf Bohle GmbH und der TH Köln entwickelten Schwalbe Recycling System auf dem Markt

Pyrum liefert recycelten Industrieruß (rcB) für die Herstellung des innovativen Fahrradreifens und trägt damit deutlich zur Einsparung von mehr als einem Drittel CO 2 eQ im Vergleich zum Vorgängermodell bei

eQ im Vergleich zum Vorgängermodell bei "Green Marathon" erhält Eurobike Award und als einziges Produkt auch den Green Award auf der Eurobike-Messe in Frankfurt Dillingen / Saar, 26. Juni 2023 - Die Pyrum Innovations AG ("Pyrum", das "Unternehmen", ISIN: DE000A2G8ZX8), die als Pionierunternehmen mit ihrer weltweit patentierten, einzigartigen Pyrolysetechnologie Altreifen nachhaltig recycelt, und der Fahrradreifenhersteller Ralf Bohle GmbH (Marke: "Schwalbe") haben den weltweit ersten Fahrradreifen aus recycelten Reifen entwickelt. Dabei wird zur Herstellung des "Green Marathon" 100 % recycelter Industrieruß (rCB) von Pyrum verwendet, der als direktes Produkt des Recyclingprozesses dient und fossilen Industrieruß ersetzt. Die Herstellung des innovativen Fahrradreifens spart im Vergleich zum Vorgängermodell mehr als ein Drittel CO 2 eQ ein. Zur Ermittlung der CO 2 -Ersparnis wurde jeweils ein ausführlicher Product Carbon Footprint (PCF) beider Modelle berechnet und nach dem gängigen IPCC AR6-Standard (GWP 100, excl. biogenic CO 2 ) ausgewertet. Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: "Der Green Marathon ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie Pyrum mit seinen Partnern den Materialkreislauf schließen kann. Wir sind stolz darauf, dass unser recyceltes Material die Grundlage für den weltweit ersten Fahrradreifen aus gebrauchten Reifen bildet. Diese Entwicklung ist ein weiterer Beweis für unser Engagement für Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. Gemeinsam mit Schwalbe werden wir weiterhin daran arbeiten, umweltfreundliche Lösungen für die Reifenbranche zu schaffen und die Recyclingmöglichkeiten kontinuierlich zu erweitern." Ein neuer Maßstab in Sachen Umweltfreundlichkeit: Der "Green Marathon" ist das erste Produkt, das aus dem Schwalbe Recycling System hervorgeht. Dabei handelt es sich um ein gemeinsames Projekt von Pyrum, der Ralf Bohle GmbH und der TH Köln, das den weltweit ersten und bis heute einzigen ganzheitlichen Prozess zum Recycling von gebrauchten Fahrradreifen ermöglicht. Insgesamt besteht der "Green Marathon" zu 70 % aus recycelten und nachwachsenden Materialien, verwendet ausschließlich fair gehandelten Naturkautschuk und schließt damit den Materialkreislauf. Für diese Produktinnovation erhielt der "Green Marathon" im Rahmen der Eurobike-Messe in Frankfurt den Eurobike Award und - als einziges Produkt - auch den Green Award, der für bemerkenswerte Produktinnovationen im Bereich Nachhaltigkeit verliehen wird. Über die Pyrum Innovations AG Die Pyrum Innovations AG ist mit ihrer patentierten Pyrolysetechnologie im attraktiven Recyclingmarkt für Altreifen tätig. Pyrums Pyrolyseprozess funktioniert dabei energieautark, spart gemäß dem Fraunhofer Institut deutlich mehr CO 2 -Emissionen ein als die heute üblichen Recyclingverfahren von Altreifen - insbesondere gegenüber der Verbrennung in Zementwerken - und produziert aus den als Inputstoffen genutzten Abfällen neue Rohstoffe wie Pyrolyseöl, Gas und recyceltes Industrieruß (recovered Carbon Black - rCB). Somit schließt Pyrum den Wertstoff-Kreislauf und verfolgt ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Als Vorreiterin hat die Pyrum Innovations AG bereits 2018 als erstes Unternehmen im Bereich Altreifen-Recycling für das hergestellte Pyrolyseöl die REACH-Registrierung der Europäischen Chemikalienagentur ECHA erhalten. Damit ist das Öl als offizieller Rohstoff anerkannt, der in Produktionsprozessen eingesetzt werden kann. Darüber hinaus hat Pyrum für das Pyrolyseöl und das rCB die ISCC PLUS-Zertifizierung erhalten. Beide Produkte gelten somit als nachhaltig und als erneuerbare Rohstoffe. Zudem hat Pyrum für sein Umweltmanagementsystem die ISO 14001- und für sein Qualitätsmanagement die ISO 9001-Zertifizierung erhalten. Diese Erfolge wurden ebenfalls von internationalen Experten der Reifenindustrie anerkannt. So wurde Pyrum bei den erstmals verliehenen Recircle Awards in der Kategorie Best Tyre Recycling Innovation ausgezeichnet und für den großen Preis des Mittelstandes vom Bundesland Saarland nominiert. www.pyrum.net

