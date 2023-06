Vancouver (British Columbia), 26. Juni 2023 / IRW-Press / - VERSES AI Inc. (CBOE: VERS) (OTCQX: VRSSF) (Frankfurt: J9A) ("VERSES" oder das "Unternehmen") ein auf die nächste Generation der künstlichen Intelligenz (KI) spezialisiertes Unternehmen für kognitive Datenverarbeitung, gibt die Veröffentlichung des ersten Wayfinder Service-basierten KI-Routing-Agenten bekannt.

Der Wayfinder-Routing-Agent bietet KI-Routing-Funktionen für jedes vernetzte System, wie etwa autonome Roboter, Gabelstapler und andere Maschinen sowie menschliche Bediener in industriellen Umgebungen. Der Wayfinder-Routing-Agent basiert auf dem Routing-Service, der in der Wayfinder-Anwendung des Unternehmens bereitgestellt wird. Dieser Agent kann einfach in bestehende Systeme integriert werden und bietet eine nahtlose Orchestrierung über mobile Roboterplattformen mehrerer Hersteller, was eine effiziente und koordinierte Navigation in komplexen Lagerhäusern und anderen weitläufigen Industrieumgebungen ermöglicht, die Szenarien der Kooperation und Zusammenarbeit zwischen Menschen und Roboterautomation erfordern. Die VERSES-Partner SVT Robotics und Blue Yonder sind die ersten Nutzer des Routing-Agenten und haben bereits damit begonnen, das VERSES-Routing in ihre Lösungen zu integrieren.

"Die Veröffentlichung des ersten herstellerunabhängigen Wayfinder Service ist ein großer Erfolg für unser Team und unsere Partner", sagte James Hendrickson, President und General Manager von VERSES Enterprise. "Unser KI-Routing-Agent kann in jede Partneranwendung integriert werden, um modernes Routing zu ermöglichen, ohne dass ein größeres Hardware- oder Software-Upgrade erforderlich ist. Wir haben weitere Wayfinder-Services in unserem kurzfristigen Fahrplan und können es kaum erwarten, unser Routing zu erweitern, um Mitarbeitern und Führungskräften Karten und visuelle Orientierungshilfen für einen ganzheitlichen Blick auf die Systeme zu bieten, die unsere moderne Wirtschaft antreiben."

VERSES ist davon überzeugt, dass sein Routing-Agent einen Fortschritt in der Robotertechnologie und der Industrielogistik darstellt und seines Wissens das erste System ist, das jene Lösungen anwendet, die in "The Road to Autonomy: A Path To Global AI Governance" beschrieben werden, das gemeinsam von VERSES und Dentons veröffentlicht wurde.

Der Routing-Agent von Verses basiert auf einer soliden Grundlage - der vorratifizierten Version des IEEE P2874 Spatial Web Protocol. Dies bietet zahlreiche Vorteile, wie etwa Interoperabilität, Standard-Tools zum Extrahieren, Konvertieren und Laden von Daten in beliebige Roboter- oder Computersysteme, raumbasierte KI-Algorithmen für intelligentes Routing sowie die Möglichkeit, das System in Zukunft zu skalieren und zu erweitern. Der Routing-Agent von Verses behebt die Mängel isolierter Systeme, indem er die Leistung und Nutzung gemischter Flotten verbessert, die betriebliche Effizienz steigert und die Transparenz erhöht. Dieser Routing-Agent kann zur Visualisierung von Routen sowie zur Spiegelung von Live-Fahrwegen innerhalb eines digitalen Zwillings verwendet werden.

Die umfassende Kompatibilität des KI-Routing-Agenten mit einer Vielzahl von Robotikanbietern bietet Flexibilität und Optimierung. Dies ermöglicht es Betriebsteams, ihre aktuellen und zukünftigen Roboterflotten effektiv zu verwalten, herstellerspezifische Einschränkungen zu reduzieren und einen reibungslosen und koordinierten Betrieb selbst in den komplexesten Umgebungen zu unterstützen.

"Mit unserem KI-Routing-Agenten sowie den Integrationstools und APIs sind Unternehmen keinen Einschränkungen herstellerspezifischer Systeme mehr ausgesetzt. Unsere Technologie ermöglicht die nahtlose Integration und Verwaltung einer Vielzahl an Robotikplattformen und versetzt Unternehmen in die Lage, die Effizienz ihrer Abläufe zu maximieren", fügte Herr Hendrickson hinzu.

Der Wayfinder-KI-Routing-Agent ist ab sofort für Partner in allen Teilen der Welt verfügbar. Er wird mit umfassender technischer Unterstützung, Dokumentation und Integrationshilfe geliefert, um einen reibungslosen Übergang und betriebliche Effizienz zu gewährleisten. Um mehr über den Wayfinder-KI-Routing-Agent zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.verses.ai/wayfinderRoutingAgent. Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie ein VERSES-Partner werden können, besuchen Sie bitte https://www.verses.ai/partners.

Über VERSES AI

VERSES ist ein Unternehmen für kognitives Computing, das auf die nächste Generation der künstlichen Intelligenz spezialisiert ist. Das Vorzeigeprodukt von VERSES, https://www.verses.ai/, wurde den natürlichen Systemen und Designgrundsätzen des menschlichen Gehirns und der menschlichen Erfahrung nachempfunden und ist ein "Intelligent Agent" für alle, der von KOSM unterstützt wird, einem Netzwerk-Betriebssystem, das verteilte Intelligenz (Distributed Intelligence/DI) ermöglicht. KOSM basiert auf offenen Standards und fügt Daten aus den verschiedensten Bereichen zu Wissensmodellen zusammen, die die vertrauenswürdige Zusammenarbeit zwischen Menschen, Maschinen und KI sowohl in digitalen als auch physischen Welten fördern. Stellen Sie sich eine intelligentere Welt vor, in der sich das menschliche Potenzial durch von der Natur inspirierte Innovationen optimal entfaltet. Nähere Einzelheiten erfahren Sie unter VERSES, LinkedIn und Twitter.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

