Berlin - Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland soll zum 1. Januar 2024 auf 12,41 Euro und zum 1. Januar 2025 auf 12,82 Euro steigen. Das geht aus einem Beschluss der Mindestlohnkommission hervor, der am Montagvormittag veröffentlicht wurde.



