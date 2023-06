DJ Aston Martin: Künftig Zugang zu Mercedes-Technik gegen Bargeld

Von Anthony O. Goriainoff

LONDON (Dow Jones)--Aston Martin Lagonda Global Holdings und Mercedes-Benz haben ihre strategische Kooperationsvereinbarung geändert. Wie Aston Martin mitteilte, erhält der britische Autobauer Zugang zu Technologien des Mercedes-Benz-Konzerns künftig gegen Geld statt einer Aktienoption. Mercedes bleibe ein langfristiger strategischer Partner mit einer Beteiligung von rund 9 Prozent und behalte seine Vertretung im Board. Zudem kündigte das Unternehmen eine Kooperation mit dem Elektroautohersteller Lucid an.

Laut Aston Martin werden keine weiteren Aktien oder damit zusammenhängende zusätzliche Barzahlungen an Mercedes ausgegeben oder gezahlt. Im Rahmen der geänderten Vereinbarung würden die Deutschen Aston Martin weiterhin Zugang zu einer Reihe von Technologien gewähren, darunter Antriebsstrang- und Elektro-/Elektronik-Architekturen für aktuelle und zukünftige Fahrzeuggenerationen.

Zudem erklärten die Briten, mit der Lucid Group eine strategische Vereinbarung zur Entwicklung von Hochleistungs-Elektrofahrzeugen der Luxusklasse einzugehen. Im Rahmen der Vereinbarung erhalte man, Zugang zur Lucid-Technologie, die Antriebsstränge und Batteriesysteme umfasse. Aston Martin will im Zuge dessen 28,4 Millionen neue Stammaktien an Lucid ausgeben, was einem Wert von 100 Millionen US-Dollar entspreche und Lucid zu einem Anteilseigner von rund 3,7 Prozent mache. Lucid habe sich verpflichtet, die Aktien ein Jahr lang ab dem Zeitpunkt der Zuteilung nicht zu veräußern.

June 26, 2023 03:50 ET (07:50 GMT)

