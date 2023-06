Ulrike Gehmacher leitet ab Juli das Group ESG Office der Erste Group und zeichnet damit für alle strategischen Nachhaltigkeitsagenden der Bankengruppe verantwortlich. Gehmacher verfügt laut Erste Group über langjährige Erfahrung in der Ausarbeitung von Nachhaltigkeitsstrategien und deren Implementierung, sowohl im Kerngeschäft als auch in der Kultur internationaler Unternehmen. Ulrike Gehmacher wechselt von der Immofinanz AG, wo sie zuletzt als Head of Group ESG für die Ausarbeitung der Nachhaltigkeitsstrategie und des Dekarbonisierungsplans bis 2040 verantwortlich war. Davor war sie bei RHI Magnesita, einem in London notierten FTSE 250 Unternehmen, in unterschiedlichen Funktionen mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit und Klimawandel tätig. Ihre Laufbahn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...