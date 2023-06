Erfurt (ots) -Fake News, Bot-Accounts, Mobbing im Netz, toxische Schönheitsideale oder falsche Sicherheitseinstellungen: Auf Social Media gibt es viele Tücken und Dynamiken, auf die junge Menschen stoßen. Das neue TikTok-Format "f.im.chat" (KiKA/funk) deckt diese mit Witz auf und bietet Orientierung bei der alltäglichen Social-Media-Nutzung von Jugendlichen."f.im.chat" ist das erste gemeinsame Projekt von KiKA und funk. Die Hosts des Kanals haben allesamt eigene erfolgreiche TikTok-Accounts und wissen genau, was die Zielgruppe sucht und wie sie sie erreichen können. Vier Mal pro Woche werden Videos abwechselnd von Noel, Pani, Mohi und den Zwillingen Samuel und Justin veröffentlicht."Soziale Medien arbeiten mit Mechanismen, die für junge Nutzerinnen und Nutzer nur schwer zu durchschauen sind. Als öffentlich-rechtliches Kindermedienangebot wollen wir hier Anker werfen und Angebote platzieren, die notwendiges medienpädagogisches Wissen vermitteln, dabei aber unbedingt plattformgerecht unterhalten. Dass wir diese wichtige Aufgabe in Zusammenarbeit mit funk realisieren, macht 'f.im.chat' auch in dieser Hinsicht zu einem einzigartigen Projekt. funk verfügt über eine exzellente Expertise, wenn es um erfolgreiche Angebote für Jugendliche geht, KiKA ist marktführend im Alterssegment der Preteens. Uns gemeinsam für ein orientierendes und gehaltvolles Angebot zu engagieren, das zudem eine relevante Zielgruppenlücke schließt, unterstreicht die Bedeutung unseres Auftrags und dieser Kooperation."- Dr. Astrid Plenk, Programmgeschäftsführerin KiKA."Mit 'f.im.chat' möchten wir Jugendliche erreichen, die aus dem KiKA-Alter herauswachsen und erstmals mit funk in Kontakt kommen. Nach fast sieben erfolgreichen Jahren ist funk derzeit mitten in einem strategischen Verjüngungsprozess. Dabei ist für uns auch wichtig, Potentiale innerhalb des öffentlich-rechtlichen Senderverbundes sinnvoll zu nutzen. Bereits gelebte Praxis ist, dass etablierte und reichweitenstarke Formate, deren Zielgruppenstruktur älter wird, das funk-Portfolio in Richtung ARD- oder ZDF-Programme verlassen. Zum ersten Mal vereinen wir jetzt auch gemeinsam mit KiKA unsere Expertisen für die jüngsten Zielgruppen und etablieren einen Zielgruppentransfer von KiKA zu funk. Damit tragen wir zu unserem Auftrag bei, die gesamte Gesellschaft mit öffentlich-rechtlichen Inhalten zu erreichen und schaffen mit unserem gemeinsamen TikTok-Projekt zudem bei Jugendlichen dringend benötigte Medienkompetenz."- Philipp Schild, Programmgeschäftsführer funk.Darum geht's:Fünf Hosts beleuchten auf ihre eigene, witzige Art und Weise die großen und kleinen Probleme im Alltag mit Smartphone und Social Media. Sie sprechen über die Herausforderungen, die entstehen und mit denen Teenager plötzlich konfrontiert werden. Mit Sketches, Umfragen und Selbstexperimenten werden sie auf Fehler aufmerksam gemacht. Es werden Konsequenzen gezeigt, und vor allem, wie man diesen begegnen kann.- Hier geht es zum Kanal (https://www.tiktok.com/@f.im.chat)Für wen ist "f.im.chat"?:"f.im.chat" richtet sich an 13- bis 15-Jährige, die Social Media alltäglich nutzen - meist ohne Kontrolle oder Beratung von Eltern, Schule oder ihrem Umfeld. Sie wollen nicht belehrt werden und fühlen sich am Handy und auf Social Media kompetent. Sie wollen sich unterhalten lassen und bei Trends mitreden, häufig kennen Sie zwar die Probleme und Gefahren des Internets, ignorieren diese aber."f.im.chat" ist eine Gemeinschaftsproduktion von KiKA und funk. Die Leitung der Redaktion übernimmt Steffi Warnatzsch-Abra, für das Format sind Elisabeth Möckel und Rafael Bies (alle KiKA) verantwortlich. Für funk ist Hoai Phuong Tran Thi als Partnermanagerin unter Leitung von Head of Content (ARD) Stefan Spiegel zuständig.Eine ausführliche Themenseite zu "f.im.chat", mit weiteren Details zu den Hosts und der Produktion finden Sie im KiKA-Kommunikationsportal auf kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5543101