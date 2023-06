Die Strabag Real Estate hat das Überseequartier (üeins) in Bremen voll vermietet. Damit ist die Entwicklung und Vermietung des fünfgeschossigen Bürogebäudes, mit einer Mietfläche von ca. 5.870 m², abgeschlossen. Der zweite Bauteil des üeins-Ensembles wurde bereits an die Hotelkette moxy vermietet.Die Überseestadt besticht durch ihre direkte Nachbarschaft zur Innenstadt in Kombination mit exklusiver Wasserlage an Weser und Europahafen. Ankermieter:in mit einer Fläche von ca. 2.940 m² ist die Deutsche Factoring Bank GmbH & Co. KG. Weitere namhafte Mieter sind die Creditplus Bank, die Barmenia Krankenversicherung sowie die renommierte Sozietät Loyfort mit ca. 1.150 m².Das üeins hat die ESG-Verifikation zur Einhaltung ...

