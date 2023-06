Die Aktie von Siemens Energy kennt derzeit nur einen Weg: Nach unten! So geht es nach dem massiven Kursverlust am Freitag (-37%) auch heute weiter abwärts - aktuell steht ein Minus von rund 3% auf der Kurstafel von Siemens Energy. Damit reiht sich das Papier in die Liste der größten Dax-Tagesverlierer ein - und zwar auf Rang zehn: Die Rangliste wird vom im Sommer 2020 zusammengebrochenen...

