Düsseldorf (ots) -Nespresso stellt seine neueste Innovation in der VERTUO-Reihe vor: mit dem Launch der VERTUO Creatista und Lattissima vereint der Kaffee-Experte das Beste aus beiden Welten - den Genuss von Nespresso-Kaffeequalität und die Vielseitigkeit eines Baristas.Optimal zubereiteter Kaffee auf KnopfdruckDurch die patentierte CENTRIFUSION-Technologie rotiert das Nespresso VERTUO-System die Kaffeekapsel mit bis zu 4.000 Umdrehungen pro Minute und stellt so sicher, dass jeder Tropfen Geschmack den Weg in Ihre Tasse findet. In Kombination mit einem intelligenten Barcode-System können beide Kaffeemaschinen die Zubereitungsparameter für jeden Kaffee anhand eines Strichcodes auf der Kaffeekapsel ablesen und individuell anpassen. Damit kann bei jedem Brühvorgang und für alle Tassengrößen von Espresso bis Karaffe das perfekte Kaffee-Ergebnis zubereitet werden. Der Kaffee zeichnet sich sowohl bei großen Tassen als auch beim traditionellen Espresso durch eine natürliche Crema aus.Die integrierten Dampfdüsen ermöglichen es, Milchschaum in Barista-Qualität zuzubereiten. Bei der VERTUO Creatista lässt sich die gewünschte Milchtemperatur und -textur in drei Stufen auswählen - für größte Vielfalt in der Zubereitung von Milchrezepten wie Cappuccino, Latte Macchiato und Flat White - oder auch Latte Art.Hochwertige Optik aus EdelstahlDie VERTUO Creatista ist mit einer hochwertigen Optik aus Edelstahl und einem passenden Milchkännchen ausgestattet, was sie zu einem eleganten und stilvollen Gerät für jede Küche macht.Das ultimative One-Touch-Erlebnis mit LattissimaDie VERTUO Lattissima ist die perfekte Wahl für alle Kaffeeliebhaber:innen, die Wert auf Qualität, Vielseitigkeit und Komfort legen. Nach der Zubereitung spült sich das Milchsystem und für maximalen Komfort lässt sich der Milchbehälter abnehmen und einfach in der Spülmaschine reinigen. Für hochwertige Milchrezepte, die mit Leichtigkeit zubereitet werden.Future-Proof - Wartung via Smartphone durch hochmoderne KonnektivitätsfunktionEinmal verbunden, bleiben die Geräte immer auf dem neuesten Stand und sorgen für ein reibungsloses und gleichbleibendes Kaffeeerlebnis. Dank der Konnektivitätsfunktion können die VERTUO Creatista und Lattissima mit der Nespresso App gekoppelt werden, wodurch Softwareupdates automatisch erfolgen können.VERTUO Creatista und VERTUO Lattissima sind ab sofort in Nespresso Boutiquen Deutschlandweit und online unter nespresso.com/de erhältlich.VERTUO Creatista - Stainless Steel und Black Truffle. UVP: 699,00 EuroVERTUO Lattissima - Matte Black & Glossy und Matte White & Glossy. UVP: 399,00 EuroFolgen Sie @nespresso und @nespresso.de, um immer auf dem neuesten Stand von Nespresso zu sein.Über Nestlé Nespresso SANestlé Nespresso SA ist weltweiter Pionier und Referenz im Bereich des portionierten Spitzenkaffees. Im Rahmen des AAA Sustainable QualityTM Programs arbeitet das Unternehmen mit über 140.000 Kaffeebauern in 18 Ländern zusammen, um nachhaltige Praktiken in den Betrieben und den umliegenden Landschaften einzuführen. Das Programm wurde 2003 in Zusammenarbeit mit der Rainforest Alliance gegründet und hilft, die Erträge und die Qualität der Ernten zu erhöhen und so eine nachhaltige Versorgung mit hochwertigem Kaffee sicherzustellen und den Lebensstandard der Kaffeebauern und ihrer Gemeinschaften zu verbessern. Im Jahr 2022 hat Nespresso die B Corp-Zertifizierung erhalten und schließt sich damit einer internationalen Bewegung von über 6.500 zweckorientierten Unternehmen an, die die hohen Standards von B Corp für soziale und ökologische Verantwortung und Transparenz erfüllen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Vevey, Schweiz, ist in 74 Ländern tätig und beschäftigt über 13.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2022 umfasste das weltweite Netzwerk 791 exklusive Boutiquen. Weiterführende Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebseite von Nestlé Nespresso unter https://www.nestle-nespresso.com/