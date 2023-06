ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die A-Aktie von Alphabet von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, obwohl das Kursziel von 123 auf 132 US-Dollar angehoben wurde. Für den Google-Mutterkonzern gebe es kaum noch Luft nach oben, schrieb Analyst Lloyd Walmsley in einer am Montag vorliegenden Studie. Mittelfristig erwartet er Risiken für den Umsatz durch die Einführung von Künstlicher Intelligenz in der Websuche, die zunächst nicht optimiert sein dürfte. KI-Investitionen könnten zudem an der Marge zehren. Walmsley sieht ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis bei Amazon und Meta ./niw/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2023 / 01:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2023 / 01:18 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

US0231351067, US02079K3059, US30303M1027, CH0244767585