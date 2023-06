Die Stimmung an den Aktienmärkten hat sich zuletzt klar eingetrübt. Der DAX knüpft heute an die schwache Vorwoche an. Im Team Trade des Tages hat sich Kyhan Nazemi von HeavytraderZ einen spannenden Einzelwert ausgesucht. HeavytraderZ lädt Dich um 14:15 Uhr zum Einblick in alle Team-Trades ein. Registriere ...