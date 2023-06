Datum der Anmeldung:

25.05.2023



Aktenzeichen:

B5-75/23



Unternehmen:

1.3G Capital Limited, New York (US); mittelbar über 2.Hunter Douglas Holding Limited, London (GB); und mittelbar über 3.Hunter Douglas GmbH, Düsseldorf (DE); Erwerb sämtlicher Anteile an sowie der Kontrolle über 4.erfal GmbH & Co. KG, Falkenstein/Vogtl. (DE); und 5.Immofal GmbH & Co. KG, Falkenstein/Vogtl.



Produktmärkte:

Insektengitter, Sonnenschutzsysteme, Fensterdekoration



Bundesländer/Unternehmenssitz:

-

