DJ Bundesbank: Deutsches BIP steigt im 2Q leicht

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bundesbank rechnet damit, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Deutschlands im zweiten Quartal nach zwei Rückgängen in Folge wieder "leicht" gestiegen ist. In ihrem aktuellen Monatsbericht für Juni prognostiziert sie, dass dazu sowohl das verarbeitende Gewerbe als auch der Dienstleistungssektor beigetragen haben dürften. "Im laufenden Quartal sollte auch das BIP wieder leicht steigen, wenngleich einige Belastungen fortbestehen", heißt es in dem Bericht.

Als Belastungsfaktoren führt die Bundesbank eine sinkende Auslandsnachfrage sowie gestiegene Finanzierungskosten auf. "Jedoch verlieren die Lieferengpässe weiter an Bedeutung, und die immer noch hohen Auftragspolster stützen", heißt es in dem Bericht weiter. Zudem eröffneten sich den privaten Haushalten langsam wieder mehr Ausgabenspielräume - trotz der immer noch hohen Inflation.

"Denn diese lässt nach, und die Löhne steigen kräftig. Zudem legt die Beschäftigung zu", erklärte die Bundesbank. In diesem Umfeld profitieren nach ihrer Aussage der private Konsum und die Dienstleister, die wohl deutlich expandiert hätten. "Schließlich sollte sich der Staatskonsum wieder fangen, nachdem er im ersten Quartal aufgrund auslaufender pandemiebezogener Ausgaben stark zurückgegangen war."

Die Bundesbank rechnet damit, dass die Inflation in den nächsten Monaten "grundsätzlich" weiter sinken wird. "Der tendenziell abnehmende Preisdruck auf den vorgelagerten Wirtschaftsstufen sowie die rückläufigen Energiepreise im Großhandel machen sich mittlerweile auf der Verbraucherstufe bemerkbar." Der zugrunde liegende Preisdruck dürfte aber zunächst weiter sehr hoch bleiben.

"Dies birgt die Gefahr, dass sich Lohn- und Preissetzer zunehmend an den gestiegenen Teuerungsraten orientieren. Der Inflationsrückgang verläuft daher möglicherweise träger als bisher erwartet."

June 26, 2023 06:00 ET (10:00 GMT)

