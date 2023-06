Mainz (ots) -Auszeichnung für herausragende Produzentenleistung: Für das ZDF-Drama "Wir haben einen Deal" sind die Produzenten Christian Becker und Martin Richter im Rahmen des Filmfest München 2023 gestern Abend mit dem Bernd Burgemeister Fernsehpreis für den besten TV-Film ausgezeichnet worden.Die ZDF-Auftragsproduktion der Rat Pack Filmproduktion in Zusammenarbeit mit ARTE erzählt davon, wie nachhaltig eine Missbrauchserfahrung das Leben eines Menschen prägen kann: Die Konfrontation mit seinem ehemaligen Fußballtrainer, der ihn als Kind missbraucht hat, stürzt den beruflich erfolgreichen Frank (Felix Klare) in eine Lebenskrise, als er nach Jahren in seinen Heimatort zurückkehrt. Bisher hatte er sich niemandem anvertraut. Als er feststellt, dass sein damaliger Trainer sich immer noch übergriffig verhält und der Freund seines Sohnes im Fußballverein davon betroffen sein könnte, ringt er sich mit der Unterstützung seiner Frau (Patricia Aulitzky) sich zu einer Anzeige durch. Regisseurin Felicitas Korn inszenierte den Fernsehfilm in weiteren Rollen mit Shenja Lacher, Peter Lohmeyer, Johanna Bittenbinder, Heinz-Josef Braun, Liane Forestieri und Felix Everding. Das Drehbuch stammt von Marie-Helene Schwedler. Die verantwortliche Redakteurin im ZDF ist Anja Helmling-Grob."Mit bemerkenswertem Mut und außergewöhnlichem Einfühlungsvermögen erzählt 'Wir haben einen Deal' eine berührende Opferperspektive, die Hoffnung vermittelt. Der Film bekräftigt Betroffene ihre Stimme zu erheben und ermutigt Beobachterinnen und Beobachter ihr Schweigen zu brechen, um den Schutz zukünftiger Opfer sicherzustellen. Im Mittelpunkt der Inszenierung steht die fesselnde innere Zerrissenheit von Hauptfigur Frank, meisterhaft dargestellt von Felix Klare, dessen schauspielerische Leistung alle Grenzen überwindet. Den Produzenten Martin Richter und Christian Becker gelingt es, dem Thema Missbrauch die dringend benötigte Aufmerksamkeit zu schenken und mit emotionaler Tiefe sowie berührender Erzählweise ein breites Publikum anzusprechen", so die Jury in ihrer Begründung.Der Bernd Burgemeister Fernsehpreis wird seit 1996 im Rahmen des Filmfest München an Produzentinnen und Produzenten des besten Fernsehfilms und seit 2022 auch für die beste TV-Serie aus der Reihe Neues Deutsches Fernsehen vergeben. Beide mit jeweils 25.000 Euro dotierten Preise werden von der Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten (VFF) gestiftet.KontaktBei Fragen zu "Wir haben einen Deal" erreichen Sie Lisa Miller, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 089 - 9955-1962 oder per E-Mail an miller.l@zdf.dePressefotosFotos zu "Wir haben einen Deal" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/wirhabeneinendeal) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie ergänzend:die Pressemappe: Das ZDF auf dem Filmfest München (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/das-zdf-auf-dem-filmfest-muenchen-2023)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5543370