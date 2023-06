Experten sind sich einig: Die Zahl der Diabetes-Erkrankten wird in den kommenden Jahren beziehungsweise Jahrzehnten durch die Decke gehen. Damit einhergehend dürften auch Erkrankungen zunehmen, die mit Diabetes in Verbindung stehen. Bayer will seinen Wirkstoff Finerenon (Markennamen Kerendia und Firialta) in Zukunft Erwachsenen mit chronischer Nierenerkrankung und Typ-1-Diabetes zur Verfügung stellen.Um die Zulassungserweiterung zu erhalten, hat Bayer eine Phase-3-Studie mit Finerenon in dieser ...

