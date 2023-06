In dieser Woche beginnt thyssenkrupp nucera ("tk nucera") mit dem Angebot von Aktien im Rahmen des bevorstehenden Börsengangs. Das Unternehmen liefert hocheffiziente Elektrolyseanlagen, die erneuerbare Energie und Wasser in grünen Wasserstoff für die industrielle Nutzung umwandeln. Im weitesten Sinne ist tk nucera in der gleichen Branche wie Wolftank tätig, wenn auch in einem anderen Teil der Wertschöpfungskette. Nach Ansicht der Analysten von AlsterResearch hat der geplante Börsengang mehrere positive Implikationen für Wolftank, wie z.B. ein erhöhtes Investoreninteresse am Wasserstoffmarkt im Allgemeinen und dessen Wachstumsaussichten im Besonderen. Darüber hinaus deutet die hohe Pre-Money-Bewertung von tk nucera darauf hin, dass die Bewertung von Wolftank noch lange nicht ausgereizt ist, so dass sich für Investoren, die in ein bereits börsennotiertes, bewährtes Wasserstoffunternehmen investieren wollen, enorme Chancen bieten. Die Analysten von AlsterResearch bekräftigen daher ihre Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 20,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Wolftank-Adisa%20Holding%20AG





