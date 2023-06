DJ MARKT USA/Dow & Co zum Start wenig verändert erwartet

Zum Start am Montag an den US-Börsen zeichnet sich eine wenig veränderte Tendenz ab. Sie würden damit den Vorlagen aus Asien und Europa folgen, wo sich insgesamt wenig tut, bei einer eher etwas nach unten zeigenden Richtung. Dem Markt fehlen frische Impulse. Damit dominieren zunächst weiter Sorgen um die Konjunktur nach am Freitag global schwach ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes und die jüngsten Zinserhöhungen der Notenbanken, begleitet von vielfach falkenhaften Kommentaren. Dazu passend ist in Deutschland der wichtige Ifo-Geschäftsklimaindex unter Erwarten ausgefallen.

Die vorübergehend krisenhafte Zuspitzung in Russland vom Wochenende zwischen der paramilitärischen Wagner-Gruppe unter Jewgeni Prigoschin und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin dürfte dagegen aus Börsianersicht eher keine Rolle spielen; einige Anleger könnten möglicherweise etwas vorsichtiger agieren.

Im Blick habe der Markt das in dieser Woche stattfindende jährliche Notenbanker-Forum im portugiesischen Sintra. Die Hoffnung ist, neue Erkenntnisse über die nächsten geldpolitischen Maßnahmen zu erlangen.

Unter den Einzelwerten machen Lucid vorbörslich einen Satz um fast 8 Prozent nach oben. Der Elektroautobauer hat eine Liefervereinbarung mit dem britischen Luxusautohersteller Aston Martin über den Bau von Hochleistungs-Elektrofahrzeugen abgeschlossen. Im Rahmen der Vereinbarung wird Lucid Aston Martin mit Technologie beliefern und Aston Martin 28,4 Millionen neue Stammaktien an Lucid ausgeben, wodurch Lucid einen Anteil von etwa 3,7 Prozent erwirbt.

June 26, 2023

