26. Juni 2023 - Vancouver (British Columbia) / IRW-Press / - Reflex Advanced Materials Corp. (CSE: RFLX), (OTCQB: RFLXF), (FWB: HF2) ("Reflex" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es Childs Geoscience Inc. ("CGI") mit der Leitung seines ersten Bohrprogramms (das "Programm") bei der Graphitlagerstätte Ruby beauftragt hat. Das Programm wird voraussichtlich Ende Juni 2023 beginnen und mindestens 3.500 m an Diamantkernbohrungen beim Projekt in Beaverhead County im US-Bundesstaat Montana umfassen. CGI wird auch andere geologische Studien beim Projekt durchführen, wie etwa geophysikalische Untersuchungen, Ausbissinspektionen und -probennahmen sowie die Erstellung technischer Berichte.

Aufgrund seiner Geschichte der kommerziellen Graphitproduktion ist das Projekt vielversprechend für natürlichen kristallinen Graphit. Da das Projekt bis 2024 für über 20 unterschiedliche Bohrstandorte zugelassen ist, wird das Explorationsteam des Unternehmens, bestehend aus Geologen von CGI, in der Lage sein, den angepeilten Leitfähigkeitsabschnitt von mehreren Bohrstandorten aus abzugrenzen.

CGI wird das Bohrprogramm leiten, die Bohrkerne vor Ort protokollieren, eine detaillierte Inspektion und Fotografie der Bohrkerne außerhalb des Standorts durchführen und Proben für Laboranalysen auswählen. Die Ergebnisse werden von CGI tabellarisch erfasst und untersucht, um ein strukturelles Modell und einen Erzkörpergehalt zu erstellen und schließlich eine Graphitressource abzugrenzen.

Im Rahmen dieser geologischen Arbeiten wird Big Sky Geophysics ("Big Sky") als Subauftragnehmer von CGI geophysikalische Analysedienstleistungen erbringen. Das Projekt hat im Vorjahr geophysikalische Daten aus unterschiedlichen Quellen erhalten, einschließlich oberflächennaher elektromagnetischer (EM)-Untersuchungen, Daten über die induzierte Leitfähigkeit (IP) sowie einer kürzlich durchgeführten detaillierten helikoptergestützten elektromagnetischen Zeitbereichs- (TDEM)- und Magnetikuntersuchung. Big Sky wird diese Datensätze neu analysieren und in ein konzeptionelles Modell der interpretierten Graphitvorkommen beim gesamten Projekt integrieren. Big Sky wird auch geophysikalische Bohrlochaufzeichnungsdienste für das Bohrprogramm erbringen, einschließlich Gammastrahlung, Widerstandsfähigkeit, IP, akustischer Televiewer und Bohrlochgeometrie.

Die Bohrungen werden voraussichtlich Ende Juni 2023 beginnen. Das Programm umfasst elf primäre Bohrplattenstandorte. Die Kernbohrlöcher, die voraussichtlich durchschnittlich 135 m lang sein werden, werden jeweils in einer vertikalen Fächerkonfiguration in Winkeln von 45 bis 90° zur Horizontalen und senkrecht zum Streichen gebohrt werden, wobei auf jeder Platte bis zu vier Bohrlöcher gebohrt werden. CGI hat die vertikale Fächerbohrung aufgrund seiner Erfahrungen bei anderen Projekten empfohlen und ist bereit, das Bohrprogramm zu prüfen und anzupassen, sobald die Ergebnisse vorliegen.

"Wir begrüßen die fachkundigen Dienstleistungen von Childs Geoscience Inc. bei diesem Explorationsprojekt von Reflex", sagte Paul Gorman, CEO von Reflex Advanced Materials Corp. "CGI bringt durch seine frühere Beteiligung an den nahe gelegenen Talklagerstätten eine umfassende Erfahrung in der unmittelbaren Umgebung mit ein. Wir sind zuversichtlich, dass sie unser Kernbohrprogramm und unsere Bestrebungen hinsichtlich einer Ressourcenbeschreibung unterstützen werden, und wir sind davon überzeugt, dass wir unser Programm mit ihrer Hilfe und ihrem Know-how erfolgreich durchführen können."

Über Childs Geoscience Inc.

Childs Geoscience Inc. mit Sitz in Bozeman in Montana verfügt über qualifiziertes und kompetentes Personal, das von Feldtechnikern und Geologen mit fundierten GIS/GPS-basierten Kartierungs- und Probennahmefähigkeiten bis hin zu leitenden Geologen und Vertragspartnern reicht, die in der Lage sind, vollständige Explorationsprogramme von der Erkundungskartierung bis zur Ressourcenschätzung und -bewertung durchzuführen. CGI kann ein Team von Geowissenschaftlern und Technikern für die Dauer eines Explorationsprogramms bereitstellen.

Die Geologen von Childs Geoscience werden von Büro- und technischem Personal unterstützt. Childs Geoscience verfügt über die erforderliche Flexibilität, um umfassende Projekte unterschiedlicher Art zu übernehmen, und kann als relativ kleines Unternehmen sicherstellen, dass die Bedürfnisse eines jeden Kunden individuell gedeckt werden. Die zahlreichen intelligenten, qualifizierten Geologen verfügen über Computerkenntnisse, eine hohe Arbeitsmoral und gut entwickelte Explorationsfähigkeiten. Führungskräfte arbeiten gut mit jüngeren Geologen/Technikern zusammen und übernehmen moderne Rollen als Projektmanager oder Teamleiter. Das Schlüsselpersonal verfügt über eine vollständig konforme MSHA-Zertifizierung für Oberflächen- und Untertagearbeiten.

Das Unternehmen freut sich auch, den Abschluss der Neubepreisung der am 8. Februar 2023 ausgegebenen Stammaktien-Warrants (die "Warrants") bekannt zu geben, die bereits am 15. Juni 2023 bekannt gegeben wurde. Von den 10.540.550 ausstehenden Warrants (einschließlich 540.500 Vermittler-Warrants) wurden 9.978.050 Warrants auf einen Ausübungspreis von 0,40 $ geändert (die "geänderten Warrants"). 562.500 Warrants bleiben mit einem Ausübungspreis von 0,55 $ unverändert.

Das Unternehmen hat alle Inhaber der Warrants um ihre Zustimmung zu dieser Änderung ersucht und die Zustimmung aller Inhaber der geänderten Warrants erhalten. Gemäß den Bestimmungen der Canadian Securities Exchange wird das Verfalldatum der geänderten Warrants vorverlegt, wenn der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen (die "Premium-Handelstage") den Ausübungspreis der geänderten Warrants um 25 % oder mehr übersteigt. In diesem Fall werden die geänderten Warrants 30 Tage nach dem siebten Tag nach dem zehnten Premium-Handelstag verfallen.

Alle anderen Bedingungen der Warrants bleiben unverändert.

Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Greg Bell, P.Eng., General Manager des Graphitprojekts Ruby, geprüft und genehmigt. Herr Bell steht in einem Abhängigkeitsverhältnis zu Reflex und ist ein "qualifizierter Sachverständiger" im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Für weitere Informationen über Reflex Advanced Materials Corp und seinen Mineralprojekten erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.reflexmaterials.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS,

Paul Gorman

CEO & Direktor

Reflex Advanced Materials Corp

info@reflexmaterials.com

Tel. (778-837-7191)

Suite 915-700 West Pender Street

Vancouver, BC V6C 1G8

Kanada

Über Reflex Advanced Materials

Reflex Advanced Materials Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Firmensitz in der kanadischen Provinz British Columbia. Der Unternehmenszweck besteht darin, wirtschaftlich interessante Mineralvorkommen in den Bereichen strategische Metalle und neuartige Materialien aufzufinden und diese - sofern rentabel - zu erschließen. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf die Verbesserung der Effizienz der inländischen Infrastruktur für Spezialmineralien gerichtet, um die zunehmende Nachfrage der nordamerikanischen Hersteller zu befriedigen. Das Unternehmen arbeitet derzeit am weiteren Ausbau seines Graphitprojekts Ruby in Beaverhead County in Montana sowie seiner Lithiumkonzession ZigZag Lake im Bergbaurevier Thunder Bay in der Region Crescent Lake in Ontario.

Weitere Informationen finden Sie in den Unterlagen des Unternehmens, die Sie unter www.sedar.com einsehen können.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die Verwendung der Worte "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "projiziert", "geschätzt" und ähnlicher Ausdrücke und Aussagen sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen und beruhen auf den derzeitigen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen bezüglich zukünftiger Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, wie etwa Aussagen bezüglich zukünftiger Explorationsarbeiten, die das Unternehmen auf dem Projekt durchzuführen beabsichtigt, sowie bezüglich des Zeitplans und der Ergebnisse dieser Arbeiten, einschließlich des Projekts, und der Überzeugung des Unternehmens, dass die bisherige Produktion auf dem Projekt ein Hinweis auf die Graphitmineralisierung auf dem Projekt ist.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wider, die auf bestimmten Schlüsselerwartungen und Annahmen des Unternehmens beruhen, einschließlich Erwartungen und Annahmen in Bezug auf die Tatsache, dass die bisherige Produktion auf dem Projekt einen Hinweis auf die Graphitmineralisierung auf dem Projekt darstellt, sowie auf die Art, den Zeitplan und die Ergebnisse der zukünftigen Explorationsarbeiten des Unternehmens auf dem Projekt, einschließlich des Programms.

Obwohl zukunftsgerichtete Aussagen auf den begründeten Annahmen der Unternehmensleitung beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen naturgemäß einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen verbunden sind, einschließlich der Risiken in Bezug auf Änderungen der Projektparameter oder Verzögerungen bei der Neudefinition von Plänen, die Tatsache, dass das Unternehmen möglicherweise nicht die erforderlichen Genehmigungen oder Zulassungen für die Durchführung der gewünschten Explorationsarbeiten (in dem vom Unternehmen erwarteten Zeitrahmen oder zu den erwarteten Bedingungen oder überhaupt nicht) erhält, die Tatsache, dass die Mineralexploration von Natur aus ungewiss ist und dass die Ergebnisse der Mineralexploration möglicherweise keinen Hinweis auf die tatsächliche Geologie oder Mineralisierung eines Projekts geben; dass die Mineralexploration erfolglos sein oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse erzielen kann; und jene Risiken und Ungewissheiten, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71109Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71109&tr=1



