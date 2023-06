Das Hamburger Start-up konnte sich weitere 430 Millionen Euro sichern. Das Geld soll in die Weiterentwicklung des Energiemanagementsystems "Heartbeat" und dynamischer Tarife sowie weiterer Zukäufe fließen.Es ist fast zwei Jahre her, als Philipp Schröder seine Rückkehr in die Photovoltaik-Branche verkündete. Mit der Gründung des Start-ups 1Komma5° will er dem "Flaschenhals der Energiewende" den Kampf ansagen. Konkret heißt dies, den Handwerkermangel bekämpfen, unter anderem durch Zukäufe und Beteiligungen an Fachbetrieben, um deren Wachstum zu treiben. Nun sicherte er sich in einer Serie-B-Finanzierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...