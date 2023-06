Die Heizölpreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind im Bereich ihrer Freitagsstände unterwegs. Bei geringen Veränderungen kostet der Liter Heizöl in Deutschland weiterhin knapp unter 90 Cent. In Österreich werden durchschnittlich 1,11 Euro und in der Schweiz 1,06 Franken je Liter notiert. Der Der kurzlebige Aufstand der russischen Wagner-Söldnergruppe blieb ohne Auswirkungen auf den Ölmarkt. ...

