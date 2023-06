Gemäß des jüngsten Updates befindet sich Vulcan Energy Resources in der Endphase der Konstruktion seiner Lithiumextraktions- und -optimierungsanlage (LEOP) in Landau. Die Fertigstellung der Anlage ist für August 2023 geplant und wird im September in Betrieb genommen. Die LEOP dient einerseits als Trainingsanlage und andererseits zu Optimierungszwecken bei den Prozessparametern in Vorbereitung auf den kommerziellen Betrieb. Vor allem aber soll die Anlage die Wirksamkeit des DLE-Prozesses in größerem Maßstab nachweisen. Dies ist ein entscheidender Meilenstein für Vulcan und wird dementsprechend von Investoren genau verfolgt. Wenn Vulcan das Verfahren erfolgreich im kommerziellen Maßstab nachweist, erwarten AlsterResearchs Analysten eine erhebliche Neubewertung der Vulcan-Aktie. AlsterResearchs Analysten bestätigen Ihr Kursziel von EUR 12,00 und ihr KAUFEN-Rating. Das letzte vollständige Update ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Vulcan%20Energy%20Resources





