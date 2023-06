© Foto: Maksym Yemelyanov - picture alliance / Zoonar



Die Euphorie der Anleger, dass BlackRock in den USA die Zulassung für den ersten Bitcoin-ETF beantragt hat, wird von vielen als Grund für die jüngste Bitcoin-Rallye gesehen. Doch einige Experten sehen das ganz anders.

Allein in diesem Monat hat der Bitcoin um fast zwölf Prozent zugelegt. Getragen werde die jüngste Rallye allerdings nicht von Kleinanlegern, sondern von wenigen Großinvestoren, den sogenannten Bitcoin-Walen. Das berichtet der US-Nachrichtensender CNBC unter Berufung auf Marktexperten.

"Der jüngste Wertzuwachs beim Bitcoin wurde größtenteils durch große Transaktionen in einem weniger liquiden Markt befeuert", sagte Jamie Sly, Leiter der Forschungsabteilung von CCData, gegenüber CNBC.

Ähnlich sieht dies auch Clara Medalie, Leiterin des Research beim Krypto-Datenanbieter Kaiko. "Das Bemerkenswerte an dieser Rallye ist, dass die Handelsvolumina insgesamt auf einem Mehrjahrestief sind (. . .)".

Bitcoin-Wale nutzten ihre Marktmacht und versuchten, den Preis durch große Transaktionen in die Höhe zu treiben. Sie hofften, dass Kleinanleger dann aus Angst, etwas zu verpassen, einsteigen würden. Doch das sei bisher nicht passiert, so Medalie.

Dass Kleinanleger bisher kaum an der Rallye teilnähmen, zeige sich auch am geringen Handelsvolumen an den Kryptobörsen. So liege das tägliche Krypto-Handelsvolumen laut CoinGecko nur bei 24 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt des letzten Bitcoin-Booms im November 2021 waren es mehr als 100 Milliarden US-Dollar gewesen.

Am Montagmittag notiert der Bitcoin rund 1,5 Prozent im Minus. Ein Bitcoin kostet derzeit laut CoinMarketCap.com 30.166 US-Dollar (Stand: 26.06.2023, 12:11 Uhr).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion