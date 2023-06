Neuburg an der Donau (ots) -Gute Anlagemöglichkeiten sind heute immer mehr gefragt. Es sollte ein sicheres Investment sein, das gleichzeitig ordentliche Renditen abwirft. Johannes Wiedemann und Mathias Roßkopf sind die Geschäftsführer der INVENIO Real Estate GmbH, die ihre Kunden beim Vermögensaufbau durch Immobilien unterstützen. Wir haben sie in unserem Interview gefragt, welche Anlagestrategie sie verfolgen.Der Immobilienmarkt ist in der Krise. Wer glaubte, dass die Preisentwicklung grundsätzlich einem steigenden Pfad folgt, muss nun erkennen, dass es manchmal auch abwärts geht. Ein Vermögensaufbau für die Altersvorsorge ist für viele ohne Immobilien aber kaum denkbar. Was muss ein Anleger beachten, der jetzt eine sichere Kapitalanlage sucht? "Der Markt war stark überhitzt und eine Korrektur durchaus nötig", sagen Johannes Wiedemann und Mathias Roßkopf von der INVENIO Real Estate GmbH. "Ein Haus in schlechter Lage" erzielt nun einen realistischen Preis. Wer in A-Lagen in den Ballungsräumen investiert, ist von der Krise übrigens kaum betroffen. Wenn hinter der Anlage zudem eine durchdachte Strategie steht, sind nach wie vor hohe Renditen zu erwarten."Während Mathias Roßkopf sich um die Leitung des Backoffice kümmert, ist Johannes Wiedemann bei der INVENIO Real Estate GmbH für den konzeptionellen Bereich zuständig. Der Immobilienexperte entdeckte früh seine Leidenschaft für das Thema Immobilien. Mit der INVICTA Real Estate, die inzwischen in INVENIO Real Estate GmbH umbenannt wurde, hat er in wenigen Jahren mehr als 100 Millionen Euro Transaktionsvolumen umgesetzt. Das Team der INVENIO übernimmt für seine Kunden die Konzeptionierung, die Finanzierungsabwicklung und vermittelt die Verwaltung der Objekte. Für die Experten um Johannes Wiedemann und Mathias Roßkopf stehen neben der Rendite die Sicherheit und der geringe Zeitaufwand beim Vermögensaufbau im Mittelpunkt.Johannes Wiedemann und Mathias Roßkopf von der INVENIO Real Estate GmbH im InterviewHerzlich willkommen, Johannes Wiedemann und Mathias Roßkopf! Aus der INVICTA Real Estate GmbH ist die INVENIO Real Estate GmbH geworden. Weshalb kam es zu diesem Namenswechsel?Johannes Wiedemann: Wir haben unser Geschäft ursprünglich in bestehenden Strukturen gegründet und dabei den alten Namen übernommen, weil wir etwas Großes fortführen wollten. Seither hat sich allerdings die gesamte Ausrichtung geändert. Aus diesem Grund schien uns ein Namenswechsel notwendig zu sein. Unsere gesamte Unternehmensgruppe läuft nun unter INVENIO. In dem Begriff steckt übrigens das lateinische Verb "invenire", das "finden" oder auch "etwas gewinnen" heißen kann. In dieser Doppelbedeutung gefällt es uns besonders gut.Viele Marktteilnehmer haben die Krise des vergangenen Jahres nicht überlebt. Sie stehen dagegen wie ein Fels in der Brandung. Was ist Ihr Geheimnis?Mathias Roßkopf: Es hat vor allem etwas mit unserem Konzept und unserer Ausrichtung zu tun. Wir sind auf die besten Lagen Deutschlands spezialisiert und agieren in wirtschaftlich starken Bundesländern. Unsere Strategie ermöglicht den Anlegern gerade in der aktuellen Marktlage erstklassige Renditen.Wie sieht die Strategie der INVENIO Real Estate GmbH konkret aus?Johannes Wiedemann: Wir haben uns darauf spezialisiert, bezahlbaren Wohnraum in Metropolen zu schaffen. Die klassischen Bestandswohnungen werden modernisiert, teilmöbliert und dann mit verändertem Grundriss als Einzelzimmer vermietet. Das hat zum einen den Vorteil, dass wir Wohnraum ab 350 Euro pro Zimmer zur Verfügung stellen können. Zum anderen erzielen wir dadurch höhere Mieteinnahmen als in der klassischen Vermietung für unsere Investoren.Das klingt spannend. Aber bedeutet es nicht einen höheren Aufwand für die Vermietung?Mathias Roßkopf: Für die INVENIO Real Estate GmbH ist der Aufwand durchaus etwas größer. Es beginnt ja bereits mit der Projektierung, der Modernisierung und der Möblierung. Bei Einzelzimmern ist zudem mit einem häufigeren Mieterwechsel zu rechnen. Die Investoren haben mit all dem allerdings nichts zu tun, da wir uns um die Umsetzung des Konzepts kümmern und eine Verwaltung vor Ort zur Verfügung stellen, die bereits seit mehreren Generationen am Markt agieren. Für unsere Kunden stellt es so eine sichere und stressfreie Anlage dar.Welche Vorteile ergeben sich in der Vermietung von Einzelzimmern gegenüber der klassischen Vermietung?Johannes Wiedemann: Fest steht vor allem eines: Ein Investment muss nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft funktionieren. Während die steigenden Nebenkosten Mieter in der klassischen Vermietung zunehmend belasten, sind diese bei Einzelzimmern kaum spürbar. Hinzu kommt, dass die Regierung versucht, den Mietmarkt durch eine Mietpreisbremse zu regulieren. In der Einzelzimmervermietung ist man allerdings nicht von diesen Regulierungen betroffen, womit sich eine Art Sicherheitsmechanismus ergibt. Die Vermietung von Einzelzimmern ist damit nicht nur in Zukunft rentabel, sie ist zudem bis zu zweimal sicherer als die klassische Vermietung.Wer sind die Mieter der Einzelzimmer?Mathias Roßkopf: Unsere Zielgruppe sind junge, gut ausgebildete Arbeitnehmer. Sie machen ihre ersten Schritte im Beruf, haben noch keine Familie und suchen eine günstige Wohnung. Es kann sich um eine Polizistin handeln, einen Krankenpfleger oder jemanden, der bei MAN, Siemens oder BMW arbeitet. Aufgrund der Urbanisierung werden bis 2028 voraussichtlich 70 Prozent der Menschen in Metropolen leben, auch die Anzahl der Singlehaushalte steigt stetig an. Diese jungen Menschen brauchen Wohnraum, der zur aktuellen Phase ihres Lebens passt. Wir stellen ihn zur Verfügung und sorgen bei unseren Anlegern gleichzeitig für ordentliche Renditen.Bleiben wir doch bei den Anlegern. Wer interessiert sich für das Angebot der INVENIO Real Estate GmbH?Johannes Wiedemann: Unsere Kunden sind zum einen Unternehmer, die ihre Investments diversifizieren möchten, ohne dass damit ein großer zeitlicher Aufwand einhergeht. Zum anderen aber auch klassische Angestellte mit gutem Einkommen, die ihre Altersvorsorge durch Mieteinnahmen absichern möchten. Es geht unseren Kunden prinzipiell um Sicherheit, Bequemlichkeit und hohe Renditen.Sie suchen nach einer sicheren Möglichkeit, Ihr Vermögen für die Altersvorsorge aufzubauen? 