In einem schwankenden Marktumfeld verzeichnet die BYD-Aktie seit einigen Tagen einen Abwärtstrend. Zu Beginn der neuen Woche sinkt der Kurs an der Heimatbörse in Hongkong um 0,55 Prozent und fällt auf 254,60 HKD. Im Vergleich zum Hoch vom vergangenen Freitag bei 272,80 HKD beträgt der Rückgang somit etwa 6,7 Prozent. Zu Wochenbeginn hatte die Aktie vielversprechend angefangen und im frühen Handel um gut 2 Prozent ...

