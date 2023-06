DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Geschäftsklima sinkt im Juni stärker als erwartet

Die Stimmung in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im Juni stärker eingetrübt als erwartet, wobei besonders die Geschäftserwartungen deutlich nachgaben. Der Ifo-Geschäftsklimaindex fiel auf 88,5 (Vormonat: 91,5) Punkte, wie das Münchner Ifo Institut nach seiner monatlichen Umfrage unter rund 9.000 Managern mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 90,5 Punkte erwartet.

Deka befürchtet konjunkturelles Unwetter in Deutschland

Dekabank-Volkswirt Andreas Scheuerle befürchtet nach dem unerwartet deutlichen Rückgang des Ifo-Geschäftsklimaindex im Juni, dass es in Deutschland zu einem konjunkturellen Unwetter kommen wird. "Der aktuelle Rückgang des Ifo-Geschäftsklimas zählt zu den Top Ten dieses Indikators", schreibt er in einem Kommentar. Die Unternehmen spürten in ihren Auftragsbüchern immer deutlicher die Bremsspuren der restriktiven Geldpolitik hierzulande, aber auch bei wichtigen Handelspartnern Deutschlands.

Commerzbank: Deutsches BIP sinkt 2023 um 0,5 Prozent

Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer rechnet damit, dass die Wirtschaftsleistung Deutschlands im zweiten Halbjahr 2023 sinken wird. In einem Kommentar zum unerwartet deutlichen Rückgang des Ifo-Geschäftsklimaindex im Juni schreibt er: "Wir erwarten für das gesamte Jahr 2023 ein Minus von 0,5 Prozent, für 2024 rechnen wir mit einer Stagnation." Viele Volkswirte hätten noch zu optimistische Konjunkturprognosen.

VP Bank: Deutsche Wirtschaft schrumpft im zweiten Halbjahr

Die deutsche Wirtschaft wird nach Einschätzung von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, im zweiten Halbjahr schrumpfen. "Die Binnenwirtschaft wird unter den hohen Inflationsraten und den gestiegenen Zinsen leiden. Und die stark vom Ausland abhängige deutsche Industrie wird unter einer zu erwartenden Rezession in den USA ächzen", schreibt er in einem Kommentar zum unerwartet deutlichen Rückgang des Ifo-Geschäftsklimaindex im Juni. Da es auch in China nicht gut aussehe, seien auch keine Impulse vom Außenhandel zu erwarten.

KfW: Deutsche Konjunktur im Schwebezustand

Der Optimismus in der deutschen Wirtschaft aus dem Frühjahr ist nach Aussage von KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib geschwunden und hat "einer Art Schwebezustand" Platz gemacht - "vor allem weil die Industrieproduktion trotz nachlassender Lieferengpässe kaum vom Fleck kommt und die Auftragseingänge wieder in den seit Anfang 2022 bestehenden Abwärtstrend eingeschwenkt sind", wie sie in einem Kommentar schreibt.

Bundesbank: Deutsches BIP steigt im 2Q leicht

Die Deutsche Bundesbank rechnet damit, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Deutschlands im zweiten Quartal nach zwei Rückgängen in Folge wieder "leicht" gestiegen ist. In ihrem aktuellen Monatsbericht für Juni prognostiziert sie, dass dazu sowohl das verarbeitende Gewerbe als auch der Dienstleistungssektor beigetragen haben dürften. "Im laufenden Quartal sollte auch das BIP wieder leicht steigen, wenngleich einige Belastungen fortbestehen", heißt es in dem Bericht.

Bundesbank: EZB-Zinserhöhungen wirken in Deutschland uneinheitlich

Die Auswirkungen der deutlichen Leitzinsanhebungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) für die deutsche Wirtschaft sind nach Aussage der Deutschen Bundesbank nicht einheitlich, entsprechen aber mit gewissen Ausnahmen historischen Mustern. Wie die Bundesbank in ihrem aktuellen Monatsbericht schreibt, hat sie dazu untersucht, wie die Banken höhere Zinsen von Januar 2022 bis April 2023 weitergegeben haben und dies mit ihrem Weitergabeverhalten zwischen 2003 und 2021 verglichen.

Kommission schlägt Erhöhung des Mindestlohns für 2024, 2025 vor

Der gesetzliche Mindestlohn soll Anfang Januar 2024 auf 12,41 Euro von aktuell 12 Euro pro Stunde und Anfang 2025 auf 12,82 Euro erhöht werden. Das empfahl die von der Regierung eingesetzte Mindestlohnkommission in einem Vermittlungsbeschluss, der allerdings nicht einstimmig gefallen ist, wie Christiane Schönefeld, Vorsitzende der Mindestlohnkommission erklärte.

VdK: Vorgeschlagener Mindestlohn ist "schlechter Scherz"

Der vorgeschlagene Mindestlohn ist angesichts der Inflation nach Ansicht des Sozialverbands VdK ein "schlechter Scherz" für die Menschen mit niedrigem Einkommen. "Wer Vollzeit arbeitet, muss von seinem Lohn leben und ausreichend Beiträge in die Rente einzahlen können, damit sie im Alter zum Leben reicht. Doch dafür ist die Anhebung auf 12,41 Euro bei weitem nicht genug", sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele. Mindestens 14 Euro hätte es gebraucht, um die Menschen, die zu den untersten Einkommensgruppen gehören, spürbar zu entlasten.

Hessen kauft Pandora Papers

Das Land Hessen hat den riesigen Datensatz der sogenannten Pandora Papers über heimliche Briefkastenfirmen von hunderten Politikern und Prominenten gekauft. Wie das Landesfinanzministerium in Wiesbaden mitteilte, soll die hessische Steuerverwaltung die Auswertung des Datenleaks übernehmen. Die 2021 bekannt gewordenen Enthüllungen zeigten ein weltweites Netz an heimlichen Offshoregeschäften in sogenannten Steueroasen.

Pistorius kündigt dauerhafte Verlegung von 4.000 Bundeswehrsoldaten nach Litauen an

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat die dauerhafte Verlegung von 4.000 Bundeswehrsoldaten in das Nato-Partnerland Litauen angekündigt. "Deutschland ist bereit, dauerhaft eine robuste Brigade in Litauen zu stationieren", sagte Pistorius in Vilnius. Voraussetzung sei "die entsprechende Infrastruktur" vor Ort sowie die "Kompatibilität mit den Nato-Plänen", betonte der Verteidigungsminister.

Baerbock sieht "innenpolitischen Machtkampf in Russland"

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sieht hinter dem gescheiterten Aufstand der russischen Söldnergruppe Wagner tiefe Zerwürfnisse: "Es geht um einen innenpolitischen Machtkampf in Russland, und wir mischen uns nicht ein", sagte Baerbock am Rande von Beratungen der EU-Außenminister in Luxemburg. Die Revolte erzeuge "massive Risse in der russischen Propaganda". Mit dem brutalen Angriffskrieg auf die Ukraine zerstöre der russische Präsident Wladimir Putin sein eigenes Land, sagte Baerbock weiter.

Borrell: Wagner-Revolte "spaltet russische Militärmacht"

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sieht den russischen Präsidenten Wladimir Putin durch die Revolte der Wagner-Söldner massiv geschwächt. Der Aufstand vom Wochenende "spaltet die russische Militärmacht" und zeige die Schwächen des politischen Systems, sagte Borrell vor Beratungen der europäischen Außenminister in Luxemburg. "Das Monster, das Putin mit Wagner geschaffen hat, beißt ihn nun", fügte Borrell hinzu. Es sei sehr beunruhigend, dass eine Atommacht wie Russland dermaßen instabil werden könne, sagte der EU-Außenbeauftragte.

Russische Medienberichte: Weiterhin Ermittlungen gegen Wagner-Chef Prigoschin

Trotz einem vom Kreml verkündeten Verzicht auf Strafverfolgung nach dem Aufstand der Wagner-Söldner wird russischen Medienberichten zufolge doch weiter gegen Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin ermittelt. "Das Strafverfahren gegen (Jewgeni) Prigoschin wurde nicht eingestellt", zitierten die drei wichtigsten russischen Nachrichtenagenturen einen Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft. Der Kreml hatte am Samstagabend erklärt, Prigoschin werde im Gegenzug für die Beendigung des Aufstands seiner Söldner nicht strafrechtlich verfolgt.

Schoigu lobt Einsatz russischer Truppen in der Ukraine

Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit dem gescheiterten Aufstand der Söldnergruppe Wagner hat Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu den Einsatz der russischen Truppen gegen die Ukraine gelobt. Er hob die "große Effizienz bei der Erkennung und Zerstörung" ukrainischer Waffensysteme und Soldaten hervor, erklärte das russische Verteidigungsministerium. Die im Staatssender Rossia 24 ausgestrahlten Aufnahmen zeigten Schoigu beim Besuch eines Kommandopostens der russischen Streitkräfte in der Ukraine.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2023 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.