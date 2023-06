Emittent / Herausgeber: ID Finance Investments, S.L. / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Die monatlichen Kreditvergaben von ID Finance erreichen die 30Mill.€-Marke, ein Anstieg von 18 % im Jahr 2023 26. Juni 2023 - Das Kerngeschäft von ID Finance, das auf digitale Verbraucherkredite in Spanien und Mexiko spezialisiert ist, hat in den ersten fünf Monaten des Jahres weiter außergewöhnliche Ergebnisse geliefert. Die monatlichen Kreditvergaben der Verbraucherkreditplattformen in beiden Ländern stiegen im Vergleich zum Dezember 2022 deutlich um 18 % auf 32 Millionen Euro und festigte damit seine führende Position auf dem spanischen Markt als erste alternative Kreditmarke und als zweitgrößte in Mexiko. Das monatliche Kreditvolumen der Verbraucherkreditplattformen in beiden Ländern verzeichnete im Vergleich zum Dezember 2022 einen signifikanten Anstieg von 18% auf 32 Millionen Euro und festigte damit seine Marktführerschaft auf dem spanischen Markt als führende alternative Kreditmarke und als zweitgrößte in Mexiko. Im Falle Mexikos wurde das Wachstum vor allem durch die erfolgreiche Einführung einer 30-Millionen-Dollar-Finanzierungsfazilität befeuert, die im ersten Quartal mit dem amerikanischen Vermögensverwalter Spouting Rock abgeschlossen wurde. Der Anstieg wurde auch von einem stetigen Anstieg der Nachfrage nach dem Produkt getrieben. Mit mehr als 600.000 neu registrierten Kunden lag die Gesamtzahl im Mai 2023 bei 5,3 Millionen Kunden. Dank der positiven Entwicklung belief sich der Nettogewinn aus dem Kerngeschäft in Spanien und Mexiko von Januar bis Mai 2023 auf 4,4 Millionen Euro, nachdem im Jahr 2022 ein konsolidierter Nettogewinn von 6,3 Millionen Euro erzielt worden war. Die konsistente Performance des Kerngeschäfts von ID Finance und seine Alleinstellung auf dem Markt ebnen den Weg für den weiteren Erfolg der Financial-Wellness-App Plazo. Seit Anfang des Jahres zeigt die App eine große Attraktivität. Es steigt nicht nur die Zahl der Kunden, die bereits die Marke von 130.000 hinter sich gelassen hat. Auch die Nutzung der App durch die Kunden nimmt zu. Plazo Es wird erwartet, dass Plazo nach der mit dem britischen institutionellen Investor Kingsway Capital Anfang des Jahres abgeschlossenen 30-Millionen-Euro-Runde sein rasantes Wachstum fortsetzt. ID Finance Eurobond steht privaten Anlegern zur Verfügung Angesichts des Interesses, das unter Privatanlegern festgestellt wurde, hat ID Finance kürzlich den Mindestbetrag seines an der Frankfurter Börse notierten Eurobond ( ISIN: XS2231806394 ) gesenkt, um einem größeren Kreis von Anlegern die Teilhabe am anhaltenden Erfolg von ID Finance und seiner Flaggschiff Finanz-Wellness-App Plazo, zu ermöglichen. Über ID Finance Spain

www.idfinance.com ID Finance Spain ist die führende Marke für alternativen Kredit in Spanien und hat sich auf die auf innovative Finanzlösungen spezialisiert. Mit seinem Engagement für verantwortungsbewusste Praktiken hat das Unternehmen beständig gute finanzielle Ergebnisse erzielt und gleichzeitig die höchsten Standards für Integrität und Kundenzufriedenheit eingehalten. Es ist eines der wenigen Unternehmen der Finanztechnologie in Spanien und Mexiko, die ihren ökologischen Fußabdruck messen und kompensieren. In Spanien hat sich die alternative Kreditplattform von ID Finance in letzter Zeit als Marktführer konsolidiert und baut ihren Kundenstamm immer weiter aus. Außerdem hat ID Finance 2021 seine Financial-Wellness-App Plazo auf den Markt gebracht, die mit einem Mix aus modernster Technologie entwickelt wurde, um Debit-, Spar- und Kreditlösungen anzubieten, die den Menschen helfen, finanzielle Wellness zu erreichen. Mit Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: Katia Ballano Göring

PR & Communications Manager ID Finance

+34 649 799 327

katia.ballano@idfinance.com



