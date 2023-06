MOSKAU (dpa-AFX) - Nach dem bewaffneten Söldneraufstand vom Wochenende hat Russlands Regierungschef Michail Mischustin an den Zusammenhalt des Volkes appelliert. "Es wurde der Versuch unternommen, Russland von innen heraus zu destabilisieren", sagte Mischustin am Montag der Agentur Interfax zufolge. An die russische Gesellschaft gerichtet sagte er: "Wir müssen als ein Team zusammenarbeiten, die Einheit aller Kräfte wahren, uns um den Präsidenten scharen." Zudem betonte der 57-Jährige, die Regierungsmitglieder in Moskau hätten ihre Plätze während der chaotischen Stunden am Samstag nicht verlassen.

Die russische Söldnertruppe Wagner hatte am Freitagabend unter der Führung ihres Chefs Jewgeni Prigoschin einen Aufstand begonnen - und am Samstagabend überraschend wieder beendet. In sozialen Netzwerken kursierten an diesem Tag Gerüchte, Präsident Wladimir Putin und Regierungsmitglieder seien möglicherweise aus Moskau geflohen. Der Kreml dementierte das./haw/DP/jha