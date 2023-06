ATHEN (dpa-AFX) - Der griechische Aktienmarkt hat nach dem klaren Wahlsieg der Konservativen am Montag deutliche Kursverluste erlitten. Der FTSE Athex Large Cap büßte 2,3 Prozent auf 2992 Punkte ein. Überraschend kam der Wahlausgang nicht. Der bisherige Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis wurde bereits für eine zweite Amtszeit vereidigt.

Beobachtern zufolge waren die Börsenkurse bereits in Erwartung eines Wahlsiegs von Mitsotakis gestiegen, der die Wirtschaft zum zentralen Thema seiner Kampagne gemacht hatte. Nun gab es Gewinnmitnahmen, nachdem der Index im bisherigen Jahresverlauf etwa ein Drittel an Wert zugelegt hatte - damit hatte er sich zuletzt in einer Liga mit dem technologielastigen US-Auswahlindex Nasdaq 100 bewegt. Gleichzeitig fielen die Renditen für griechische Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren auf den niedrigsten Stand seit August vergangenen Jahres./gl/jha/