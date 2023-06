Andritz erhielt von Sheffield Forgemasters, England, den Auftrag zur Lieferung von sieben neuen Herdwagenöfen für die größte Freiformschmiede in Großbritannien. Die Lieferung umfasst laut Andritz drei Schmiedeöfen und vier Wärmebehandlungsöfen für die von Sheffield Forgemasters geplante 13.000-Tonnen-Schmiedelinie.Andritz ( Akt. Indikation: 48,88 /48,94, -1,15%) Die Strabag Real Estate hat das Überseequartier (üeins) in Bremen voll vermietet. Damit ist die Entwicklung und Vermietung des fünfgeschossigen Bürogebäudes, mit einer Mietfläche von ca. 5.870 m², abgeschlossen. Der zweite Bauteil des üeins-Ensembles wurde bereits an die Hotelkette moxy vermietet.Strabag ( Akt. Indikation: ...

