Der DAX schwächelt am Montagvormittag und knüpft damit an eine verlustreiche Vorwoche an. Zinssorgen, eingetrübte Konjunkturdaten und Gewinnwarnungen drücken auf die Stimmung der Börsianer. Wie eine Investition in den deutschen Leitindex jetzt aussehen kann, zeigt Patrick Kesselhut von der Societe Generale. Der Experte für Zertifikate stellt ein Classic Bonus-Zertifikat auf den DAX vor. Im Interview erklärt er, wie das Produkt funktioniert und welche Vorteile es Anlegern bietet. Was bei dem Investment beachtet werden sollte, erfahren Sie in der Sendung.