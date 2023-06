Der DAX ist am heutigen Montag, genauso wie bereits am Freitag, erneut an der unteren Trendkanalbegrenzung des langfristig steigenden Trendkanals im Tageschart nach oben abgeprallt und könnte nach der Korrektur vor zunächst wieder steigenden Kursen stehen. Aktuell zeigt sich der DAX im Bereich von 15.810 Punkten höher, nachdem der DAX zuvor den Bereich von 15.700 Punkten angetestet hatte. Weiterhin im Fokus steht zunächst der 50er-EMA und der Widerstand ...

