Herford, 26. Juni 2023 - Die Bitcoin Group SE (ISIN DE000A1TNV91 ) hat heute ihren Geschäftsbericht 2022 veröffentlicht. Das Unternehmen, das über die 100-prozentige Tochtergesellschaft futurum bank AG den Kryptowährungshandelsplatz Bitcoin.de betreibt, blickt trotz des für die Krypto-Industrie herausfordernden Umfeldes auf ein profitables Jahr zurück.

Die Bitcoin Group SE erzielte im Geschäftsjahr 2022 Umsatzerlöse in Höhe von EUR 8,34 Mio. (IFRS) nach EUR 25,39 Mio. im Vorjahr. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag bei EUR 1,37 Mio. im Vergleich zu EUR 19,75 Mio. im Jahr zuvor. Unter dem Strich ergibt sich für das Geschäftsjahr 2022 ein Ergebnis je Aktie in Höhe von EUR -0,48, nach EUR 2,67 im Vorjahr. Der Umsatz- und Ergebnisrückgang ist eine Folge der rückläufigen Handelsaktivität im Zuge der extrem herausfordernden externen Rahmenbedingungen im Geschäftsjahr 2022. Zu nennen ist hier zum einen die über weite Strecken im Jahr 2022 vorherrschende negative Gesamtmarktstimmung, die von geopolitischen Spannungen, Lieferkettenproblemen, Sorgen um die Energieversorgung und hoher Inflation geprägt war. Hinzu kam die restriktive Politik der weltweiten Notenbanken, was zu einer Baisse bei sämtlichen Assets von Aktien über Anleihen bis hin zu Edelmetallen und Kryptowährungen geführt hat. Zum anderen kam als zusätzlicher Belastungsfaktor eine Reihe von Insolvenzen ausländischer Kryptohandelsplätzen hinzu, beginnend mit dem Kollaps der Kryptobörse FTX in den USA, was einen Kurseinbruch bei sämtlichen Kryptowährungen verursacht hat. In diesem Umfeld ist zum Beispiel der Kurs des Bitcoin als Referenz für den Gesamtmarkt von EUR 41.652,72 auf EUR 15.496,24 um knapp 63 % eingebrochen. Die mit den genannten Rahmenbedingungen einhergehende Risikoreduktion in der Asset-Allokation bei privaten wie institutionellen Anlegern prägte die Handelsaktivität im Geschäftsjahr 2022.

"Das Jahr 2022 war zweifellos eine Zäsur für die Krypto-Industrie. Wir sind jedoch überzeugt, dass wir als Bitcoin Group gestärkt aus dieser herausfordernden Phase hervorgehen werden. Bedingt durch die Krise in der Branche lichtet sich das Wettbewerbsumfeld. Vor allem bieten wir, als BaFin reguliertes Institut, höchste Sicherheitsstandards und sind Vorreiter in regulatorischer Sicherheit und Transparenz. Das schafft im Zusammenspiel mit unserem Angebot an Handelsmöglichkeiten Vertrauen, was sich in der Konsequenz in einer wachsenden Kundenbasis niederschlägt. Wir befinden uns in der Frühphase der Krypto-Evolution. Ich bin daher überzeugt, dass die Potenziale, die die Krypto-Industrie bietet, weiterhin vielversprechend und noch lange nicht ausgeschöpft sind", sagt Marco Bodewein, Vorstand der Bitcoin Group SE.

Die bilanzielle Lage der Bitcoin Group ist weiterhin sehr gut. Die Eigenkapitalquote lag zum 31. Dezember 2022 bei 77,23 % (31. Dezember 2021: 72,99 %). Die liquiden Mittel beliefen sich auf EUR 14,88 Mio. nach EUR 20,28 Mio. zum Bilanzstichtag 2021. Die Netto-Krypto-Eigenbestände reduzierten sich im Geschäftsjahr 2022 aufgrund der Kursverluste auf EUR 70,8 Mio. nach EUR 181,1 Mio. zum 31. Dezember 2021. Die solide Bilanz- und Finanzlage bietet für die Bitcoin Group alle Optionen, um die Wachstumsstrategie weiterhin flexibel zu verfolgen.

Die fortdauernden geopolitischen und konjunkturellen Unwägbarkeiten und der sich weiter abzeichnende Ausstieg wesentlicher Zentralbanken aus der expansiven Geldpolitik erschweren eine valide Prognoseerstellung. Vor diesem Hintergrund geht die Bitcoin Group SE im Geschäftsjahr 2023 von leicht rückläufigen Umsätzen und einem leicht negativen EBITDA aus. Der Free Cashflow wird dennoch auf hohem Niveau erwartet, so dass jederzeit Investitionen oder Rückkäufe eigener Aktien möglich sind und die Bitcoin Group unerwartete Ereignisse ohne wesentlichen Einfluss auf das operative Geschäft überstehen kann.

Der Geschäftsbericht 2022 steht auf bitcoingroup.com im Bereich Publikationen als PDF-Dokument zum Download bereit.

Über die Bitcoin Group SE:

Die Bitcoin Group SE ist eine Holding mit Schwerpunkt auf innovativen und disruptiven Geschäftsmodellen und Technologien aus den Bereichen Cryptocurrency und Blockchain. Die Bitcoin Group SE hält 100 % der Anteile an der futurum bank AG, die unter Bitcoin.de einen Handelsplatz für die digitalen Währungen Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Litecoin, Dogecoin, Tron, Solana und Ripple betreibt, sowie 50 % der Anteile an der Sineus Financial Services GmbH, einem von der BaFin beaufsichtigten Finanzdienstleister.

Die Bitcoin Group SE ist im Primärmarkt der Börse Düsseldorf sowie an allen anderen Deutschen Wertpapierbörsen und XETRA notiert (Börsenkürzel: ADE, ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9). Mehr Informationen zur Bitcoin Group SE erhalten Sie unter bitcoingroup.com .



Über Bitcoin.de:

Bitcoin.de ist ein in Deutschland zugelassener Handelsplatz für Kryptowerte und mit mehr als 1.000.000 registrierten Nutzern zugleich einer von Europas größten Krypto-Marktplätzen. Nach über 10-jährigem Betrieb steht Bitcoin.de im Ruf, einer der sichersten Krypto-Handelsplätze weltweit zu sein. Da die Nutzer keine Euro auf ein Treuhandkonto überweisen, sondern bequem von ihrem Bankkonto aus bezahlen, sind die zum Handel verwendeten Euro sogar einlagengesichert. Die von Bitcoin.de verwalteten Kryptowährungen werden zu 98 % in sicheren Cold Wallets gehalten. Als erster und weltweit bisher einziger Bitcoin-Handelsplatz lässt Bitcoin.de die Kundenguthaben einmal jährlich durch eine öffentlich-rechtlich bestellte deutsche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (aktuelle Prüfung zum Stichtag 22. November 2022) prüfen. Der einzigartige Expresshandel erlaubt es, den Handel so schnell wie auf einer Börse abzuwickeln. Neben Bitcoin (BTC) können auf Bitcoin.de Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Gold (BTG), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE), Tron (TRX), Solana (SOL) und Ripple (XRP) gegen Euro gehandelt werden.

Kontakt:

Bitcoin Group SE

Marco Bodewein

Luisenstraße 4

32052 Herford

E-Mail: ir2023@bitcoingroup.com

Telefon: +49.5221.69435.20

Telefax: +49.5221.69435.25

Website: www.bitcoingroup.com

Investor Relations Kontakt:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel.: +49.89.1250903-30

E-Mail: sh@crossalliance.de

Website: www.crossalliance.de

