© Foto: picture allianceASSOCIATED PRESS/Eduardo Munoz Alvarez



Aktie der Woche-Chef Lars Wißler scheint so langsam in das Lager der Pessimisten zu wechseln. Eine große S&P 500-Party scheint ersteinmal nicht angesagt zu sein. Wißlers Wochenausblick.

Bringen wir es auf den Punkt: Könnte sein, dass die Bären übernehmen. Lars Wißler, Chef des Börsendienstes "Aktie der Woche" und Experte für US-Aktien, sieht den Beginn einer schlappen Börsenphase.

Wißles Wochenausblick: "Letztes Wochenende habe ich empfohlen, einen Gang zurückzuschalten und wie erwartet folgte eine schwache Woche. Mit der Aktie der Woche konnten wir zwar mit der Deutschen Telekom trotzdem noch einen Gewinn einfahren, aber die Chancen waren für diese Woche schwer zu finden und umzusetzen.

Ich war das ganze Jahr über bullish eingestellt, jetzt sehe ich Anzeichen der Schwäche und Gefahren an den Märkten. 'Sell in May' war, wie so oft zuletzt, an den US-amerikanischen Märkten keine gute Idee, aber 'Sell end of June' könnte dieses Jahr gut passen. Der Volatilitätsindex VIX zeigt Lebenszeichen und in den nächsten Wochen erwarte ich weiterhin schwache Märkte. Insbesondere Europa sieht hier angeschlagen aus", so Lars Wißler, Chef der Aktie der Woche.

Autor: Christoph Morisse, wallstreetONLINE Zentralreaktion

Tipp aus der Redaktion: Holen Sie sich hier den neuen kostenlosen Report von Lars Wißlers Aktie der Woche! "Der vergessene Halbleiter-Favorit! Auf diesen Wert sollten Sie unbedingt einen Blick werfen!

Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen beherschen aktuell unsere Technologiewelt und sind zu echten Stars an der Wall Street geworden. NVIDIA und AMD sind in den letzten sechs Monaten bereits um mehr als 100 Prozent gestiegen. Ein Name scheint dabei in Vergessenheit geraten zu sein. Lars Wißlers Report enthüllt Ihnen diesen geheimen Aktien-Favoriten und zeigt Ihnen, warum Sie jetzt zuschlagen sollten.