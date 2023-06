Köln (ots) -Nach der dienstältesten "WaPo Bodensee", den Spin-offs "WaPo Berlin" und "WaPo Duisburg" beschreibt diese ebenso erfolgreiche ARD-Krimiserie hochspannend die kriminellen Machenschaften und menschlichen Schicksale, mit denen die Beamt:innen der Wasserschutzpolizei zu tun haben. WaPo Elbe überzeugt zudem mit einem starken Ermittlerteam: Mit scharfem Verstand und den richtigen Fragen sind u.a. Carina Wiese ("Alarm für Cobra 11"), Adnan Maral ("Türkisch für Anfänger"), Barbara Prakopenka ("Unter uns") und Ferdi Özten ("Der Staatsanwalt") auf der Suche nach der Wahrheit im deutsch-tschechischen Grenzgebiet.Ob Drogenschmuggel, Menschenhandel oder Vermisstenfälle, die Polizist:innen begegnen allen Fällen mit der richtigen Mischung aus Herz und Verstand, denn das Team vereint langjährige Erfahrung im Polizeidienst, offene Weltsicht und frischen Elan. So auch als am Vatertag ein Kanu nach einer Beinahe-Kollision mit einem Motorboot kentert und dabei ein Mann ertrinkt: Zunächst vermutet die WaPo die Schuld am Unglück beim alkoholisierten Motorbootfahrer. Als es Sami gelingt, die Speicherkarte aus dem Handy des Ertrunkenen wieder lesbar zu machen, rückt jedoch eine ganz andere Person in den Fokus der Ermittler:innen. Als auf der Elbe ein 16-jähriges Mädchen von einem Motorboot gerammt und schwer verletzt wird, ist sehr schnell klar, dass es sich nicht nur um einen Unfall mit Fahrerflucht handelt. Haben die dubiosen Geschäfte von Annas Vater mit dem Vorfall zu tun? Während einer Patrouille gerät die WaPo in einen Fall ihrer tschechischen Kollegen, die ein Motorboot bis auf deutsches Gebiet verfolgen, obwohl sie hier nicht zuständig sind. Als die Ermittler:innen kurze Zeit später das Motorboot am Ufer entdecken, finden sie eine schwer verletzte ehemalige Kollegin. Warum saß die Frau im Motorboot und wurde von der tschechischen Polizei verfolgt?WaPo Elbe, Staffel 1 ab 28. Juli auf vielen gängigen Plattformen,unter anderem Amazon, Google, iTunes als Download erhältlich.Produktinformation:VÖ: 28. Juli 2023Technische Details:- Video-on-Demand- Genre: Crime- Produktionsland: Deutschland- Produktionsjahr: 2022- Bildformat: 16:9HD- Tonformat: DE 2.0- Laufzeit: 07:19:59 (8 Episoden á 00:54:59)- Altersempfehlung: freigegeben ab 6 JahrenRelease Company - Label und DigitalvertriebDie Release Company - als hauseigenes Label der WDR mediagroup - betreibt den DVD-, Blu-ray- und Video-on-Demand-Vertrieb hochwertiger Inhalte des WDR, anderer ARD- Anstalten und Produzenten. Darunter sind aktuelle Neuproduktionen ebenso wie Archivschätze aus mehr als 70 Jahren. Zudem erwirbt die Release Company die Rechte an Programmen weiterer namhafter Partner und schnürt daraus attraktive Digitalpakete, die sie über alle relevanten Video-on-Demand-Anbieter plattformübergreifend vertreibt.Pressekontakt:das pressebüroSandra Thomsen und Claudia PantkeE-Mail: presse@daspressebuero.comWDR mediagroup GmbHLudwigstraße 11 50667 Kölnwww.wdr-mediagroup.comOriginal-Content von: WDR mediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59521/5543787