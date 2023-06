Peking (ots/PRNewswire) -UL Solutions, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der angewandten Sicherheitswissenschaft, hat im Juni die 5-MW-Onshore-Windkraftanlage von SANY Renewable Energy in Peking zertifiziert. Darüber hinaus wurde SANY Renewable Energy von UL Solutions im Rahmen einer Preisverleihung als Laborpartner ausgezeichnet. Anwesend bei der Veranstaltung waren Nivedh B S, der General Engineering Manager von UL Solutions Wind Asia, und Yang Huaiyu, der Direktor des SANY Renewable Energy Research Institute.UL Solutions wurde 1894 gegründet und bietet sicherheitsorientierte Dienstleistungen und Produkte für globale Unternehmen an, die Innovation und Wachstum voranbringen. Die Zertifizierung ist ein Vertrauenssymbol, das für die Produktqualität und das Engagement von SANY Renewable Energy für die Sicherheit steht.Die Windenergie weist heute die niedrigsten Kosten pro Kilowattstunde im gesamten Bereich der sauberen Energien auf. SANY Renewable Energy ist davon überzeugt, dass diese Technologie eine wesentliche Rolle bei der Verringerung des Kohlenstoffausstoßes und der Verwirklichung von Chinas "Dual Carbon"-Zielen spielen wird. Aus diesem Grund hat SANY Renewable Energy technologisch fortschrittliche Produkte für Windkraftanlagen mit hervorragender Leistung und Zuverlässigkeit entwickelt, die nicht nur globale Initiativen zur Bewältigung der klimatischen Herausforderungen unterstützen, sondern auch den bedeutenden Wandel des globalen Energiemarktes fördern.Die 5-MW-Onshore-Windkraftanlage von SANY Renewable Energy wurde 2021 von DNV zertifiziert, wodurch das Unternehmen als erster Anbieter von Windkraftanlagen in China die internationale Zertifizierung für eine große MW-Windkraftanlage mit einem Kastenumspannwerk erhielt.Die Windkraftanlage basiert auf einem plattformbasierten Konstruktionsansatz und einer ausgereiften Hochgeschwindigkeits-Doppelspeisungstechnologie, die eine hohe Zuverlässigkeit, einen hohen Wirkungsgrad und niedrige Betriebs- und Wartungskosten gewährleistet, was zu einem größeren wirtschaftlichen Nutzen für die Kunden führt. Die Einbindung von Windkraftanlagen in das Stromnetz ist ein neuer Durchbruch für die Forschung und Entwicklung von SANY Renewable Energy im Bereich der Onshore-Windenergie und wird eine solide Grundlage für einen kostengünstigen Netzanschluss bilden.Nivedh B S merkte an, dass UL Solutions nach der erfolgreichen Zusammenarbeit bei den letzten Projekten sehr froh ist, Laborpartner von SANY Renewable Energy zu werden, und er freut sich auf die Zusammenarbeit bei der Festlegung neuer Standards, der Entwicklung von Talenten und Teams sowie bei langfristigen Forschungs- und Entwicklungsprojekten."Im Rahmen des IEC RE-Systems weisen die vom Unternehmen selbst errichteten Laboreinrichtungen ein größeres Entwicklungspotenzial auf. Diese Partnerschaft mit UL Solutions wird zuverlässige Unterstützung in Bezug auf die Einhaltung von Normen, F&E-Design und -Tests, die Bewertung der Leistung von Windkraftanlagen und vieles mehr bieten, was die wichtigsten Wettbewerbsvorteile des Produkts noch weiter verbessern wird", sagte Dr. Wang Jizhou, Direktor des Test- und Versuchszentrums von SANY Renewable Energy.Medienkontakt:Yolanda, rongy@sanyglobal.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2140011/20230625174210.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2140014/20230625174215.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-5-mw-onshore-windkraftanlage-von-sany-renewable-energy-erhalt-die-ul-solutions-zertifizierung-301863218.htmlOriginal-Content von: Sany Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121623/5543816