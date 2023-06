NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Verlustserie sind die US-Aktienmärkte mit freundlicher Tendenz in die neue Börsenwoche gestartet. Mangels wichtiger Konjunktur- und Unternehmensnachrichten läuft der Handel am Montag in ruhigen Bahnen. Neben den anhaltenden Konjunktur- und Zinssorgen mahnen die jüngsten Ereignisse in Russland die Anleger zur Zurückhaltung.

Im frühen New Yorker Geschäft notierte der Dow Jones Industrial 0,1 Prozent höher bei 33 749,60 Punkte. Am Freitag hatte der Leitindex den fünften Tag in Folge tiefer geschlossen und den größten Wochenverlust seit Anfang März verzeichnet. Der marktbreite S&P 500 stieg am Montag um 0,3 Prozent auf 4361,15 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,5 Prozent auf 14 972,27 Punkte./edh/he

