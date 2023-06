Schlechte Stimmung bei DAX® Anlegern | Siemens Energy erneut Schlusslicht

Werbung







Nach dem massiven Kurseinbruch von über einem Drittel in der vergangenen Woche setzt die Siemens Energy-Aktie die Talfahrt weiter fort.



Nach einer radikalen Korrektur der Gewinnprognosen und erwarteten Milliardenrückstellungen für Nachbesserungen in der letzten Woche scheint es noch keinen Hoffnungsschimmer für die Siemens Energy-Aktie zu geben. Im Montags-Handel führt die Aktie die Verlierer mit rund 3,28% Minus an. Mit dem mittlerweile fünften Handelstag in Folge rückt der deutsche Leitindex DAX® in weitere Ferne der Allzeithochs von Mitte Juni. Die schlechte Stimmung schlägt sich auch im Ifo-Geschäftsklimaindex nieder, wenn auch die Erwartungen deutlich pessimistischer ausgefallen waren. Der Sentimentindex der deutschen Wirtschaft sank von 91,5 Punkten im Mai auf 88,5 Punkte.











Die trübe Stimmung sollte Ihnen aber nicht die schönen Sommertage vermiesen:



