PABRADE (dpa-AFX) - Die Nato beobachtet nach Angaben von Generalsekretär Jens Stoltenberg die Entwicklung in Russland nach dem gescheiterten Aufstand der Söldnerarmee Wagner genau. Zu möglichen Reaktionen des westlichen Militärbündnisses auf den am Wochenende eskalierten Machtkampf äußerte sich Stoltenberg bei einem Besuch in Litauen zunächst jedoch ausweichend. "Es ist noch ein bisschen zu früh, das genau zu sagen, weil sich die Dinge vielleicht noch weiterentwickeln", sagte er nach einem Treffen mit dem litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius auf dem Militärstützpunkt Pabrade.

"Wir beobachten die Situation natürlich sehr genau und können bei Bedarf schnell reagieren", sagte Stoltenberg. Zugleich verwies er darauf, dass es sich um eine "innerrussische Angelegenheit" handle. Die Wagner-Revolte zeige die "Fragilität des russischen Regimes, aber es ist nicht Sache der Nato, in diese Fragen einzugreifen. Das ist eine russische Angelegenheit", betonte der Nato-Generalsekretär. Für die Nato gehe es darum, sich nicht einschüchtern und nicht daran hindern zu lassen, der Ukraine weiterhin Unterstützung zu leisten. Zudem müsse die Nato notwendige Maßnahmen zur Abschreckung und Verteidigung bereithalten./awe/DP/nas