Die immersive Ausstellung umfasst von Nutzern generierte Token, die auf der Blockchain Tezos geprägt werden

Third World: The Bottom Dimension, eine Ausstellung und ein Videospiel, das auf der Tezos-Blockchain geprägte tokenisierte Erinnerungen beinhaltet, wurde heute bei Serpentine eröffnet und läuft noch bis zum 22. Oktober 2023. Der brasilianische Künstler Gabriel Massan konzipierte das Projekt in Zusammenarbeit mit den interdisziplinären Künstlern Castiel Vitorino Brasileiro, Novíssimo Edgar, Jota Mombaça, Ventura Profana und der Sängerin und Musikproduzentin LYZZA. Third World erweitert die Praxis der "fiktionalen Archäologie" von Massan und ergründet zu diesem Zweck die konvergierenden Landschaften und postkolonialen Komplexitäten des zeitgenössischen Brasilien.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230623217348/de/

Gabriel Massan, Third World: The Bottom Dimension, 2022 [Video Game]. Featuring Castiel Vitorino Brasileiro, Novíssimo Edgar LYZZA. Image courtesy Gabriel Massan

Die Ausstellung ist das jüngste Projekt im Rahmen der mehrjährigen Partnerschaft zwischen der Tezos Foundation und Serpentine. Die Partnerschaft würdigt die Bemühungen des Teams von Serpentine Art Technologies um die Entwicklung experimenteller, von Künstlern geleiteter Blockchain-Projekte und die Information der Öffentlichkeit sowie das Bekenntnis des Tezos-Ökosystems zu Innovation und Kreativität im Kunst- und Kultursektor. Die Partnerschaft wird die Möglichkeiten der Blockchain-Technologie für künstlerische Gestaltung, gesellschaftliches Engagement, Kooperationen, Schirmherrschaft und Innovation weiter ausbauen.

The Third World: The Bottom Dimension - die fantastische Simulation dieses Spiels ergründet die konvergierenden Landschaften und postkolonialen Komplexitäten des zeitgenössischen Brasiliens und darüber hinaus. Das Projekt erkundet das "Spiel als Plattform"-Konzept und die Rolle einer öffentlichen Kunsteinrichtung bei der Entwicklung einer Konstellation unterschiedlicher Perspektiven. Seine Web3-Elemente unterstreichen die Bedeutung der künstlerischen, medienübergreifenden Kooperation als wesentliche Bewegung in zeitgenössischer Kunst und kreativem Austausch sodass die Besucher ihre gemeinschaftlichen Erfahrungen im Spiel auf nachhaltige Weise erschaffen, sammeln und besitzen können. Das Engagement der Tezos-Community für diese gemeinschaftliche Innovation machte es zur perfekten Wahl für Serpentine, den Künstler und die Mitarbeiter.

"Ich möchte das Erlebnis eines Gangs durch die Möglichkeiten und Erinnerungen des Lebens und der Erzählung erschaffen ein Werk, in das die Menschen hineingehen können", sagte Gabriel Massan. "Das Projekt ist eine Metasimulation über verzerrte Perspektiven und Bewegung in Begriffen."

Jeder Level bzw. jede "Episode" im Spiel wird von einem Künstler in Zusammenarbeit mit Massan konzipiert, die zentrale Themen aus ihrer Praxis beisteuern, um an die Überlieferung der Third World (Dritte Welt) anzuknüpfen. Jede Episode lädt die Spieler dazu ein, durch verschiedene Geografien, Herausforderungen und Ziele zu navigieren. Beim Navigieren durch verwirrende virtuelle Umgebungen begegnen die Spieler neuen Lebensformen, Sprachen und Wissensweisen, während sie über Gedanken der Transformation und Entdeckung reflektieren.

Third World umfasst partizipative web3-Token, unterstützt von Tezos. Die Spieler können "Erinnerungen" ihrer Aktion während des Spiels aufzeichnen und ihre Erfahrung auf Tezos prägen; so wird ein öffentliches Archiv der Erfahrungen mit Third World erschaffen und ein Teppich der Publikumsbeteiligung gewoben. Darüber hinaus werden Massan, seine Mitarbeiter und eine größere Künstler-Community durch eine limitierte Ausgabe der Sammlung mit der Tezos-Blockchain zusammengebracht.

"Die Ausstellung Third World von Massan ist eine elegante Demonstration, wie Kunst und Gaming auf dezentralen Plattformen wie der Tezos-Blockchain verschmelzen können, um ein erweitertes Feld für künstlerisches Schaffen und einzigartige, immersive Erfahrungen für Nutzer zu schaffen", sagte Mason Edwards, Chief Commercial Officer der Tezos Foundation. "Sehr gerne werden wir Serpentine dabei unterstützen, der Community diese mächtige persönliche Erfahrung zu ermöglichen, Gabriel Massan und seine Mitarbeiter dabei unterstützen, ihre künstlerische Vision zum Leben zu erwecken, und der Community die Möglichkeit geben, dauerhaft eine Spur auf Tezos zu hinterlassen."

Bettina Korek, CEO, und Hans Ulrich Obrist, künstlerischer Leiter, ergänzten: "Third World: The Bottom Dimension ist eine dynamische Auftragsarbeit mit Unterstützung von Tezos, die den bahnbrechenden digitalen Künstler Gabriel Massan und seine Mitarbeiter an die Spitze der Gaming- und Kultur-Communities bringt. Das Projekt von Massan zeigt nicht nur einen iterativen Prozess in Bezug auf unsere Beziehung zum Künstler die Unterstützung der Entwicklung von Konzept, Spiel und Ausstellung sondern auch, wie eine Arbeit wie diese existieren und bereichsübergreifend tätig werden kann und so neue Verbindungen zwischen Künstlern und der Gesellschaft erschafft."

Die Ausstellung kann man persönlich bei Serpentine besichtigen und Third World kann man zu Hause als PC-Download auf Stream spielen.

Weitere Informationen

Gabriel Massan

Gabriel Massan (geboren 1996, Brasilien) ist ein multidisziplinärer digitaler Künstler. Durch die Verbindung von Storytelling- mit Weltenbau-Techniken erschafft Massan digitale Welten und Skulpturen, die Situationen der Ungleichheit innerhalb der schwarz-indigenen lateinamerikanischen Erfahrung abwechselnd simulieren und erzählen. In der Arbeit mit 3D-Animation, digitaler Bildhauerei und Malerei, Singleplayer-Spiele, NFTs sowie Erlebnissen mit virtueller und erweiterter Realität ergründet der Künstler Vorstellungen von Fremdheit und Ignoranz hinsichtlich der Vorstellung von der "Dritten Welt". Gabriel war 2019 Resident am ETOPIA Centre for Art Technology, eingeladener Künstler des "IMS Convida" 2020 am Instituto Moreira Salles (IMS), Circa x Dazed "Class of 2021" Selected Artist, Mitwirkender der vom "The British Council Digital Collaboration Fund" unterstützten Online-Forschungsplattform "Rotten TV", beauftragter Künstler für "Open Space" 2022 der The Photographers' Gallery und 2022 X Museum's "X Art District (XAD) Selected Artist. Zu den jüngsten Ausstellungen gehören: "WORLDBUILDING: Gaming and Art in the Digital Age" (Julia Stoschek Collection: Düsseldorf, 2022); "Canon!" (Frieze No.9 Cork Street, 2022) und "Possible Agreements" (Mendes Wood DM, 2022).

Tezos

Tezos ist eine wegweisende, auf Proof of Stake basierende Blockchain, die neu definiert, was es bedeutet, in einer digital vernetzten Welt Werte zu halten und auszutauschen. Als selbst aktualisierbare und energieeffiziente Proof-of-Stake-Blockchain mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz übernimmt Tezos nahtlos die Innovationen von morgen ohne die Netzwerkstörungen von heute. Weitere Informationen finden Sie unter www.tezos.com

Serpentine Arts Technologies

Das Projekt wird von Serpentine Arts Technologies unter der Leitung von Tamar Clarke-Brown (Kuratorin, Commissions), Kay Watson (Head of Arts Technologies) und Róisín McVeigh (Associate Producer) kuratiert und produziert. Eva Jaeger (Kuratorin), Victoria Ivanova (Strategic Lead) und Alex Boyes (Produzent) betreuen die Ausstellung zusammen mit Sarah Hamed (Assistant Exhibitions Curator) und Halime Özdemir (Production Manager).

Das Programmbietet kritische und interdisziplinäre Perspektiven für fortschrittliche Technologien durch künstlerische Interventionen, die die Rolle, die Technologien in Kultur und Gesellschaft spielen können, hinterfragen und neu gestalten.

Das Fundament des Programms von Serpentine Arts Technologies ist eine sich entwickelnde Forschungs- und Entwicklungsplattform, die Innovationen für zukünftige Kunst-Ökologien durch die Sicherung eines bedeutenden institutionellen Raums für pragmatische Interventionen und die notwendige Risikobereitschaft an der Schnittstelle von Kunst, Wissenschaft und Technologie fördert. Erreicht wird dies durch eigens eingerichtete Forschungslabors (Blockchain Lab Creative AI Lab Legal Lab, Synthetic Ecologies Lab ), Orientierung und Wissensaustausch mit dem breiteren Sektor durch Future Art Ecosystems und die Mitwirkung an einer nationalen kreativen F&E-Arbeitsgruppe.

Neue Verbindungen zwischen Künstlern und der Gesellschaft schaffend, präsentiert Serpentine wegweisende zeitgenössische Kunstausstellungen und kulturelle Veranstaltungen mit einem Erbe, das mehr als ein halbes Jahrhundert zurückreicht, von einem breiten Spektrum junger Kunstschaffender bis hin zu den international anerkanntesten Künstlern, Schriftstellern, Wissenschaftlern, Denkern und kulturellen Vordenkern unserer Zeit.

Ansässig in den Londoner Kensington Gardens über die beiden Standorte Serpentine North und Serpentine South verteilt, bietet Serpentine das ganze Jahr über ein kostenloses Programm mit Ausstellungen, architektonischen Schaufenstern, Bildung, Live-Veranstaltungen und technologischen Betätigungen im Park und außerhalb der Galerieflächen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230623217348/de/

Contacts:

Randall Woods, SVP

SBS Comms

tezos@sbscomms.com