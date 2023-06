Neben Gewinnwarnungen, sich zuspitzenden Kriegsschauplätzen in Russland und einem konsolidierenden Finanzmarkt schraubt sich ein Markt ungerührt nach oben. Der Bitcoin kletterte am Freitag über die Marke von 31.000 USD und markiert damit ein neues Jahreshoch. Wie sich andere Kryptowährungen derweil schlagen, weshalb jetzt auch große institutionelle Investoren aufspringen und was in naher Zukunft am Kryptomarkt zu erwarten sein könnte, erfahren Sie in diesem Interview mit Oliver Michel von Tokentus.