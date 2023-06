Inflationsdaten und EZB im Fokus. Marktausblick für DAX, Dow, Nasdaq, Silber & Aktien wie Alibaba, Intel & Co.

Anzeige / Werbung

Die neue Handelswoche startete im gleichen Verlauf, wie die Vorwoche endete, in einem Abwärtstrend. Damit hat der DAX seit dem Rekordhoch über 16.400 Punkten binnen sechs Handelstage rund 700 Punkte verloren und trifft auf die breite Unterstützung bei 15.700 Zählern.

Diese Dynamik ist sicherlich auch politisch durch die Ereignisse in Russland und wirtschaftlich durch den weiter fallenden ifo Index am Morgen geprägt. Beides besprechen wir hierbei und blicken beim ifo konkret auf die verschiedenen Ausprägungen dieser Kennzahl.

Eine Gegenreaktion auf die Verluste ist noch nicht sichtbar. Parallel zieht die Volatilität an, die wir mit dem VStoxx abbilden und dann direkt auch bei den US-Indizes finden.

Vor allem der Dow Jones hat ähnlich wie der DAX, nach neuen Jahreshochs nun wieder die Abwärtsseite favorisiert. Im Nasdaq scheint es noch eine kleine Korrektur zu sein, die sich aber fortsetzen könnte.

Aus dem Rohstoffsektor wählten wir diesmal den Silberpreis aus. Er ist nicht nur als Industriemetall durch die Wirtschaftsbewegungen beeinflusst, sondern über die Charttechnik auch bei vielen Trader:innen beliebt. Über Unterstützungen und Widerstände gibt es mit dem NanoTrader viele Infos begleitend zu erfahren.

Testen Sie den Futures oder CFD-Forex Handel kostenfrei.

Über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones und der Nasdaq drangen wir dann tiefer in das Marktgeschehen ein und hatten zu vielen Werten konkrete Stories, welche den Kursverlauf auslösten oder untermauerten.

Den Auftakt machte wir mit Boeing und den ersten Tests, die Maschinen mit "Frittenfett" oder klassisch ausgedrückt, mit nachhaltig recycelten Rohstoffen zu nutzen. Ob dies gelingt und ob dies auch die Aktie aus der Seitwärtszone herausbringt, darf nun diskutiert werden. Neue News zu technischen Problemen stehen dem immer wieder im Weg. Diese entnahmen wir der Presse aus Hongkong am Wochenende.

Wir bleiben erst einmal thematisch in China und sprechen über PDD Holdings und Alibaba. Beide Unternehmen sind von der schwachen Wirtschaftsentwicklung Chinas geprägt. Bei Alibaba kommt es im Sommer sogar zu einem Führungswechsel. Wer ist danach der neue Chef?

Beim Handel in stationären Märkten ist Dollar Tree in den USA hingegen eine feste Größe. Nach den Quartalszahlen litt die Aktie zunächst, kann sich nun aber mit der Ambition, das Umsatzziel in diesem Jahr doch noch zu erreichen, wieder deutlich stabilisieren. Was gibt es darüber noch zu erfahren?

Der Chipriese Intel war in der Vorwoche bereits unser Thema. Damals noch als Wochengewinner, heute als Wochenverlierer. Die Investitionen in neue Fabriken ist langfristig eine tolle Wachstumsstrategie, doch bindet sie auch liquide Mittel und lässt den "Free Cash Flow" eindeutig abschmelzen.

In diesem interaktiven Webinar griffen wir im Anschluss auch noch Fragen auf. Komm daher auch in der neuen Woche gern hinzu und melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen auf der Landingpage an: melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen hier auf der Landingpage an.

Diese und alle anderen US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Genau darüber sprechen Roland Jegen und Andreas Bernstein und geben einen Ausblick auf Unterstützungen und Widerstände bei diversen Aktien, die aktuell im Fokus stehen. Daraus ergeben sich potenzielle Chancen für unser Trading.

Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights gibt es in unserem Video!