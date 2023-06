Deutschland kommt nur langsam aus der Rezession

Anzeige / Werbung

Die hohe Inflation im vergangenen Winterhalbjahr hat die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen hierzulande spürbar gedrosselt. Als Folge wird erwartet, dass die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr schrumpfen wird. Experten rechnen damit, dass Deutschland nur langsam aus der Rezession kommt.

Laut der jüngsten Konjunkturprognose für den Sommer 2023 des ifo-Instituts in München wird sich die deutsche Wirtschaftsleistung aufgrund der hohen Inflationsraten im vergangenen Winterhalbjahr negativ entwickeln. Es wird damit gerechnet, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Jahr um 0,4 Prozent schrumpfen wird. In der Prognose vom Frühjahr war das Institut noch von einem Rückgang von nur 0,1 Prozent ausgegangen. Für das kommende Jahr 2024 erwarten die Forscher wieder ein Plus von 1,5 Prozent.



Den Angaben zufolge belastet der anhaltende Preisauftrieb weiterhin die privaten Haushalte. Dies senkt in der Folge die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen. Laut ifo-Konjunkturchef Prof. Dr. Timo Wollmershäuser sinke der private Konsum wegen der hohen Inflation in diesem Jahr um 1,7 Prozent. Erst 2024 werde er wieder um 2,2 Prozent zunehmen. Die Bauinvestitionen würden sogar noch schneller schrumpfen. Nach minus 1,8 Prozent im vergangenen Jahr würden es minus 2,2 Prozent in diesem Jahr und minus 3,2 Prozent in 2024. Sowohl Baupreise und Kreditzinsen würden hoch bleiben, was die Nachfrage nach Bauleistungen weiter verringere. Timo Wollmershäuser resümiert:



"Die deutsche Wirtschaft arbeitet sich nur ganz langsam aus der Rezession heraus."