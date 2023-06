HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4443/ In Folge 4 geht es um Financial Influencer, kurz Finfluencer, die Investment-Entscheidungen einer ganzen Generation beeinflussen. Dazu habe ich mit Monika Kovarova-Simecek, Studiengangsleiterin des Masters Digital Business Communications, ab Minute 11 dieser Folge ausführlichst gesprochen. Monika lieferte mit der FH St.Pölten eine Benchmarkstudie. Wir sprechen über FinfluencerInnen, deren FollowerInnen, die Noch-Vorsicht etablierter Player (Regulatorik?), Liebe der Jugend bzgl. Podcasts, Blogs, Websites, GBs, Selbstentscheidertum, eine gewisse Sektenhaftigkeit, eine gewisse ESG-Konterrevulution und auch eine Lost Generation in Europa, die übers Geld nicht gesprochen hat. Im Intro kommen Walter Riester erinnernd, ...

