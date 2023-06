Tezos, eine bahnbrechende Blockchain für Proof-of-Stake-Konsens und On-Chain-Governance, hat sein vierzehntes Kernprotokoll-Upgrade aktiviert: Nairobi. Das Nairobi-Upgrade macht es schneller und einfacher, Anwendungen auf der Tezos-Blockchain auszuführen, indem es mehrere Updates und Verbesserungen des Tezos-Protokolls einführt.

Dazu gehören Verbesserungen bei Smart Rollups, der branchenführenden Skalierungslösung von Tezos. Smart Rollups können jetzt synchron mit dem Protokoll aufgerüstet werden, indem die bahnbrechende On-Chain-Governance von Tezos genutzt wird. Smart Rollups bieten Entwicklern eine zuverlässigere, sicherere und dezentralere Skalierungslösung als jede andere Blockchain-Lösung. Darüber hinaus führte das Upgrade zu einer Verachtfachung der Transaktionen pro Sekunde (TPS) bei gleichzeitiger Senkung der Kosten pro Transaktion.

"Das Nairobi-Upgrade zeigt einmal mehr die Stärke der Tezos-Community und untermauert die führende Rolle von Tezos bei der Skalierung", sagte Arthur Breitman, Mitbegründer von Tezos. "Seriöse Anwendungen erfordern seriöse Technologie, und die Widerstandsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit und Substanz von Tezos steht im Gegensatz zu losen Branchenstandards."

8-fache TPS-Steigerung mit verbessertem Gasmodell

Ermöglicht noch mehr Transaktionen mit maßgeschneiderten Kosten für verschiedene kryptografische Kurven

Mit dem Nairobi-Upgrade können bis zu 8 Mal mehr Operationen pro Sekunde durchgeführt werden, während die Kosten pro Transaktion für die meisten Operationen sinken. Im Gegensatz zu dem bisherigen pauschalen Einheitsmodell für die Gaskosten für die Signaturprüfung ist das neue Modell fairer für die Nutzer, da die Authentifizierungskosten besser an die erforderlichen Rechenressourcen angepasst werden.

Schneller zu einem Konsens gelangen

Schnelle Verbreitung von Vorab-Attesten

Das Nairobi-Upgrade beschleunigt die gesamte Kette durch eine Feinabstimmung des Konsens-Mechanismus und ermöglicht so zuverlässige Operationen bei geringeren Latenzen. Das Upgrade trägt auch dazu bei, die Hardwareanforderungen für die Teilnahme am Konsens niedrig zu halten, was der Dezentralisierung zugute kommt und gleichzeitig die Konsensbelohnungen für Tezos-"Baker" erhöht.

Upgrade auf Smart Rollups

Nahtlose Layer 2 Erfahrung

Nairobi ermöglicht es Smart Rollups, sich synchron mit dem Tezos Layer 1 Protokoll zu entwickeln. Auf diese Weise können sich Rollups auf künftige Protokoll-Upgrades vorbereiten und deren Möglichkeiten sofort nutzen. Smart Rollups auf Tezos sind in Layer 1 verankert und werden nicht als Smart Contracts eingesetzt. Dadurch sind sie effizienter, zuverlässiger und dezentraler als andere Layer 2-Lösungen wie Arbitrum oder Optimism.

Entwicklung durch die Gemeinschaft getrieben

Wie bei jedem Tezos-Upgrade wurde auch Nairobi von der Community durch den On-Chain-Governance-Prozess der Tezos-Blockchain validiert und genehmigt. Die Aktivierung von Nairobi markiert den Höhepunkt einer monatelangen Zusammenarbeit zwischen Entwicklerteams und der breiteren Tezos-Community.

Entwickler von Nomadic Labs, Marigold, TriliTech, Oxhead Alpha, Tarides, DaiLambda und Functori haben zu diesem Update beigetragen, das eine neue Ära der Skalierbarkeit einläutet und die Tür für aufregende neue Anwendungen öffnet, die auf der Tezos-Blockchain eingesetzt werden können.

