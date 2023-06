Der DAX ist am heutigen Montag erneut mit einer bullischen Tageskerze mit einem kleinen Kerzenkörper und einem langen unteren Schatten aus dem Handel gegangen. Dazu direkt an der unteren Begrenzung des langfristig steigenden Trendkanals. Der DAX könnte nun vor einer Gegenbewegung stehen und weiter ansteigen. Allerdings bereitet der S&P 500 Sorgen. Der S&P 500 schafft es bisher nicht nachhaltig über den 10er-EMA anzusteigen, was ein kurzfristig starkes ...

