Delta-Q Technologies, ein führender Anbieter von Batterieaufladungslösungen, gab heute die Freigabe der RQ700-Lösung bekannt. Bei dem neuesten Produkt handelt es ich um eine Erweiterung der RQ-Serie von Ladegeräten des Unternehmens, die entwickelt wurden, um den Anforderungen von LEVs (Light Electric Vehicles), Outdoor-Elektrogeräten und Industrie-Gabelhubwagen gerecht zu werden.

"Wir entwickelten die RQ700-Lösung, um den sich ständig wandelnden Anforderungen unserer OEM-Kunden und wachsenden Produktionsvolumen gerecht zu werden", so Lloyd Gomm, Vice President of Business Development and Marketing bei Delta-Q Technologies. "Bei einer derartigen Einfachheit, kompakten Größe und Leichtigkeit der On-Board-Integration handelt es sich um einen Gamechanger für OEMs (Erstausrüster) mit großem Produktionsvolumen, die nach einer kosteneffizienten Lade-Lösung suchen."

Die RQ-Serie von Delta-Q umfasst die RQ350-Lösung und nun auch die RQ700-Lösung. Mit einer 700-W-Ausgangsleistung steht die neue RQ700-Lösung in den 24-, 36- und 48-Voltvarianten zur Verfügung. Sie bietet eine außergewöhnliche Leistungsdichte im Vergleich zu anderen Ladegeräten auf dem Markt und Anlagennoptimierung in Umgebungen mit räumlichen Beschränkungen. Das Ladegerät bietet auch eine 12-Volt-Gleichstrom- und 400-Milliampere- (mA) Hilfsspannungsversorgung, um die Anlagenkomponenten zu betreiben. Nachdem beispielsweise ein Batteriemanagementsystem (BMS) in den Schlafmodus versetzt wurde, ist das Ladegerät in der Lage, das BMS und die Stromversorgung sowie andere Komponenten aufzuwecken, um die Betriebsbereitschaft der Batterie selbst nach einer Abschaltung sicherzustellen. Dieses Merkmal ermöglicht Flexibilität, Sicherheit und die nahtlose Integration von Lithium-Batterien.

Die RQ700-Lösung verfügt über ein benutzerfreundliches Design mit Installationskabeln, die vom Technikerteam des Unternehmens getestet und validiert wurden, um sicherzustellen, dass sie den Branchen- und Kundenanforderungen für Kabel und Anschlüsse gerecht werden. Dieses Paket eliminiert zusätzlichen Zeitaufwand sowie die Kosten und Bemühungen für Kunden, ihre eigenen Kabel besorgen zu müssen, und trägt zum Nutzen für Massenanwendungen bei.

Die neue Lösung verkörpert alle Kernmerkmale der RQ-Serie von Batterieladegeräten. Die RQ700-Lösung wurde entwickelt, um automobilen Schockbelastungen und Vibrationen widerstehen zu können und wurde vollständig nach Schutzart IP67 versiegelt, um vor Wassereinbruch und gegen Staub zu schützen. Der On-Board-Mikroprozessor sorgt für eine exakte Aufladung, selbst bei niedrigem Ladezustand und unterstützt die Unified Diagnostic Services (UDS) d.h. die Fähigkeit, standardisierte Serviceleistungen und Diagnosewerkzeuge zu verwenden. Das Ladegerät beinhaltet drei eingebaute LEDs, um den Ladezustand sowie etwaige Irrtümer und Fehler anzuzeigen und einen Druckknopf, um die Ladealgorithmen auf dem betreffenden Gebiet oder in den Fertigungsanlagen der Kunden auszuwählen.

Die RQ700-Lösung steht nun für Probenahmen zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter https://delta-q.com/our-products/rq-series/

Über Delta-Q Technologies

Delta-Q Technologies lädt die Zukunft auf und treibt die weltweite Umstellung auf elektrische Energie voran! Wir entwickeln, testen und fertigen gemeinsam robuste Batterieladegeräte, welche die Leistung der Elektrofahrzeuge und Industriemaschinen unserer Kunden verbessern. Als Lieferant der Wahl für Tier-1-OEMs nutzen wir unsere Werte, unsere Ausdauer und unser technisches Know-how, um unsere Kunden durch den Elektrifizierungsprozess für eine nachhaltige Welt zu führen.

Wir sind Teil der ZAPI GROUP von Unternehmen und haben unseren Hauptsitz in Vancouver, Kanada. Das Team und der Vertrieb von Delta-Q erstreckt sich über fünf Kontinente für Dienstleistungsbranchen wie elektrische Golfwagen, Hubwagen, Hubarbeitsbühnen, E-Mobilität, Bodenpflegemaschinen, Nutz-/Freizeitfahrzeuge und neue Märkte wie Outdoor-Kraftausrüstung. Bitte besuchen Sie www.delta-q.com oder folgen Sie den Unternehmensaktualisierungen auf LinkedIn und YouTube für weitere Informationen.

